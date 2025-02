SÜDBUND Wohntage Frühjahr/Sommer 2025 Rund 1700 Teilnehmer bei der Branchenmesse

Vorstand Klaus Kurringer (im Bild rechts) zeigt sich mit dem Ergebnis der Wohntage sehr zufrieden

Mit knapp 1700 Teilnehmern verzeichnete die Messe ein Besucherplus im Vergleich zum Vorjahr. Die Gäste nutzten gerne die Gelegenheit, um die über 100 Aussteller beim SÜDBUND Einkaufsverband für Heimtextilien eG zu besuchen.

Gelungene Mischung aus Neuigkeiten, Innovation und Nachhaltigkeit

Mit spannenden Themen rund ums Wohnen und einem besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit begeisterte die Messe Fachbesucher aus allen Bereichen. Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie sich moderne Trends und verantwortungsbewusstes Handeln durch alle Produktbereiche ziehen können. Ob beispielsweise waschbare Tapete, komplett recycelbarer Teppich oder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellte Gardinen – hohe Qualität und Langlebigkeit sind überzeugende Verkaufsargumente bei Endverbrauchern.

Am neu gestalteten Trendgang mit den Trendfarben arrangierten sich stimmig die Produkte verschiedener Lieferanten. Unter den Namen »Morgentau«, »Abendrot« und »Nachthimmel« vereinten sich die Artikel harmonisch zu einem Gesamtbild, das Lust auf Wohnen macht. Weitere Inspirationen fanden Kunden im Trendhaus und mit den Stoffwelten LUNA 2 präsentierte SÜDBUND seine aktuelle Eigenkollektion.

Vollauf zufrieden mit Teilnehmerzahlen

Klassische Raumausstatter, Objekt- und Möbelausstatter, Einkäufer von Großflächengeschäften sowie Meisterschüler strömten zu den Lieferantenständen, um sich über neue Ideen und Innovationen zu informieren. „Unsere Wohntage waren ein pulsierendes Branchenevent“, bilanziert Klaus Kurringer, Vorstand der SÜDBUND eG. Er zeigt sich anhand der Besucherzahlen sehr zufrieden.

„Die Wohntage empfehlen sich als das perfekte Netzwerk. Bei uns treffen Handwerk, Dienstleistungen, kreative Ideen und Hersteller aufeinander“ , so Kurringer. „Unsere Regionalmesse bringt Mitglieder, Kunden, Lieferanten und Interessenten zusammen, da sie für alle Fachbesucher offen ist.“

Kleine feine Messestände als Vorteil

„Hier finden wir alles komprimiert. Ich mag die kleinen Messestände“, sagte Simone Heinen von Heinen Raumausstattung in Neunkirchen-Seelscheid. Doch nicht nur für die Besucher ist die Messe äußerst attraktiv. Auch die Aussteller wissen, die Wohntage zu schätzen. „Bei großen Messen zahlen Sie schnell Unsummen für den Messestand und -bau. Bei uns sind die Kosten für unsere Lieferanten überschaubar“, betont Kurringer.

Eine Messe, die verbindet

„Ich habe gerade am Stand der Zukunftsgestalter vorbeigeschaut und mich über die News informiert“, so Paul Spiesicke, Azubi bei Raumausstattung Spiesicke in Laatzen. Er ist bereits Mitglied bei den Zukunftsgestaltern. Das neue SÜDBUND Netzwerk für junge Raumausstatterinnen und Raumausstatter bietet eine Plattform zum Erfahrungsaustausch.

„Die Messe hier ist einfach richtig gut. Die Atmosphäre ist einzigartig und uns gefällt besonders die hervorragende Besucherqualität“, sagte Olaf Bakx, Sales & Marketing Director beim belgischen Tapetenspezialist Decoprint.

Zahlreiche Gäste auf den Wohntagen von Südbund

An den Treffpunkten – ob Sektstand, Kaffeebar, Kuchenbuffet oder in der Teppichhalle mit ihrem typischen Lagercharakter – ergaben sich zahlreiche Gelegenheiten zum Austausch und Networking. „Es sind der direkte Kontakt zu meinen Lieferanten, kurze Wege und die familiäre Atmosphäre“, brachte Stammgast Markus Halter von Halter Raumausstattung in Steinach, es auf den Punkt, weshalb er immer wieder gerne nach Backnang reist. „Außerdem muss ich mal ein riesengroßes Lob über den Service aussprechen. Angefangen vom Boutiqueeinkauf bis hin zu dem kostenfreien super Essens- und Getränkeangebot. So eine Serviceleistung finden Sie auf keiner anderen Messe.“

Die nächsten SÜDBUND Wohntage finden am 24. und 25 September 2025 statt.

Weitere Infos und Impressionen unter: www.suedbund.de/wohntage

Quelle: SÜDBUND