SÜDBUND Wohntage Frühjahr/Sommer – Einmaliges Messeflair in Backnang

Bei einer der wichtigsten Branchenmessen, der Fachmesse SÜDBUND Wohntage Frühjahr/Sommer 2023, trafen sich erneut Raumausstatter aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien in Backnang. An den beiden erfolgreichen Messetagen am 25. und 26. Januar 2023 prägten Trendthemen rund um die Inneneinrichtung und Wohnambiente die Veranstaltung. Ein weiterer Schwerpunkt bildete das Thema Nachhaltigkeit, das sich kompakt durch die Produktbereiche zieht.

Andreas Well, Vorstand, Anna Reif, Leitung Messen und Veranstaltungen, Bernhard Hehn, Leiter Marketing, Klaus Kurringer, Vorstand SÜDBUND eG

SÜDBUND eG und Aussteller sehr zufrieden mit Besucherzahlen

Mit knapp1700 Teilnehmern und über 100 Ausstellern herrschte reges Interesse bei den Lieferantenständen. Neben den klassischen Raumausstattergeschäften zählten Objekt- und Möbelausstatter, Einkäufer von Großflächengeschäften und Meisterschüler zu den Fachbesuchern, die sich rund ums Wohnen informierten. „Wir sehen die Wohntage als ideales Netzwerk, um Handwerk, Dienstleistungen, Ideen, Innovationen und Produzenten zusammenzubringen“, so Klaus Kurringer, Vorstand der SÜDBUND eG. Ziel sei es, gerade auch junge Menschen für die Branche zu gewinnen. „Das ist die größte Herausforderung der nächsten Jahre.“

Die Messe der Begegnungen

„Unsere Regionalmesse zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine Plattform mit Strahlkraft ist. Sie ist der Treffpunkt im süddeutschen Raum sowohl für unsere Mitglieder, Kunden und Vertragslieferanten. Ebenso ist sie offen für Fachbesucher ohne vertragliche Bindung zu uns. Diese Zielgruppe macht zwischenzeitlich über 50 Prozent aus.“

Die Gäste finden besonders die gemütliche Atmosphäre, die kleinen feinen Messestände und die Produktpräsentationen gut. Neben der Vorstellung der Eigenkollektion Stoffwelten Frühjahr/Sommer 2023 begeisterten der neu gestaltete Trendgang und die Vorstellung der neuen SÜDBUND-App die Gäste. Man trifft sich gerne am Sekt- oder Weinstand, an der Kaffeebar, am Kuchenbuffet oder begibt sich in die Teppichhalle, die als Eventlocation fürs Mittag- und Abendessen dient, um sich auszutauschen. Raumausstatter Stephan Bröcker freute sich in der SÜDBUND Lounge eine Kollegin wiederzusehen. „Für uns sind die Wohntage zweimal im Jahr Pflicht“, sagte der Wohnraumexperte aus Datteln.

Speisen und Getränke gab es in der zur Eventlocation umfunktionierten Teppichhalle

Messekonzept mit Zukunft

Die zweimal jährlich stattfindende Messe ist ein bedeutendes und erfolgreiches Marketinginstrument der SÜDBUND eG.

Aktuelle Informationen finden Sie unter https://www.suedbund.de/de/wohntage.

Termine Wohntage 2023 und 2024

Wohntage Herbst/Winter 2023: 27. und 28. September 2023

Wohntage Frühjahr/Sommer 2024: 17. und 18. Januar 2024

Beliebter Treffpunkt – die SÜDBUND Lounge im Showroom

Weitere Informationen finden Sie unter www.suedbund.de

Quelle: SÜDBUND eG