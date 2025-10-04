SÜDBUND Wohntage Herbst/Winter 2025 – über 1.600 Besucher an den SÜDBUND Wohntagen

113 Aussteller präsentierten den mehr als 1.600 Besucherinnen und Besuchern die neuesten Trends und Produkte der Branche.

Die SÜDBUND Einkaufsverband für Heimtextilien eG präsentierte in ihrem Showroom ihre neue LVT-Kollektion „Andalusien“ sowie die neue Stoff-Kollektion „Terra 2“.

Im neu gestalteten Trendhaus setzte Sarah Franke, Projektleitung Messekonzept & Grafik, Produkte mit der SÜDBUND Trendfarbe „Abendrot“ in Szene. Die Fachbesucher nutzten diese zentrale Ausstellungsfläche gerne dazu, um sich zu inspirieren und Ideen einzuholen.

Beim Projekt Zukunftsgestalter, das sich speziell an die Nachfolgegeneration richtet, stellte Jasmin Seibert das neue Programm für 2026 vor und freute sich über neue Teilnehmer und die vielen positiven Rückmeldungen. Erstmals gab es einen gemeinsamen Rundgang über die Messe.

Im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des Raum³-Marketingkonzeptes bot die SÜDBUND eG ihren Mitgliedern ein kostenloses Fotoshooting im hauseigenen Fotostudio an.

Der Einkaufsverband zeigte sich zufrieden nach seiner Herbstmesse und sieht sich mit seinem Messekonzept bestätigt: kompakte Messe, umfassendes Warenprogramm, kostenfreie Verpflegung und viele Treffpunkte für persönliche Gespräche.

Klaus Kurringer, Vorstand der SÜDBUND eG, fasst seine Eindrücke von der Messe so zusammen: „Ich freue mich, dass unsere Messe nicht nur wegen der Neuheiten besucht wird, sondern auch um Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen. Die SÜDBUND Wohntage sind inzwischen zu einem wichtigen Treffpunkt der Branche geworden.“

v l.. n. r.: Sarah Franke (Projektleitung Messekonzept & Grafik), Klaus Kurringer (Vorstand), Anna Reinhart (Leitung Messen und Veranstaltungen) im neu gestalteten SÜDBUND Trendhaus

Die nächsten SÜDBUND Wohntage finden am 21. und 22. Januar 2026 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.suedbund.de

Quelle: SÜDBUND eG