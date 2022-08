SWISS KRONO: Erfolgreiche Teilnahme an der DACH+HOLZ 2022

Blick auf den SWISS KRONO-Messestand mit integriertem MAGNUMBOARD® OSB Showmodul

Gleichzeitig war der Auftritt als Aussteller auf der DACH+HOLZ für SWISS KRONO das Finale der SWISS KRONO Summer Roadshow 2022. „Nach unserer ersten Roadshow können wir eine positive Bilanz ziehen“, sagt Uwe Jöst, Head of Sales OSB SWISS KRONO Group. „Wir sind mit dem MAGNUMBOARD® OSB-Showmodul mehr als 2.500 Kilometer quer durch Deutschland gefahren und haben bei verschiedenen Fachhändlern Nachmittagsveranstaltungen mit informativen, aber auch unterhaltsamen Produktpräsentationen durchgeführt. Insgesamt begrüßten wir mehr als 2.000 Teilnehmer. Wir werden die Aktion im nächsten Sommer bestimmt fortsetzen.“

Auf der DACH+HOLZ ist das MAGNUMBOARD® OSB Showmodul in den Messestand integriert und bildet dort einen Showroom der besonderen Art. Das Holzbaumodul in Originalgröße ist ein Besuchermagnet. An allen Messetagen hielten sich Besucher im Showmodul auf und informierte sich über das massive Holzbausystem. Zwei Themen standen dabei immer wieder im Fokus: Brandschutz und Schallschutz. Auf beides hat SWISS KRONO Antworten. Gerade hat das ift Rosenheim einer 125 mm starken MAGNUMBOARD® OSB-Wand mit vorgefertigten, innenliegenden Kabelkanälen und Hohlraumdosen ein F60-B Brandschutz-Prüfzeugnis ausgestellt. Das ist nur ein Beispiel von vielen für den machbaren Brandschutz mit diesem Holzbausystem. Ebenso gibt es für den Schallschutz geprüfte Werte für verschiedene Wand- und Deckenaufbauten mit SWISS KRONO MAGNUMBOARD® OSB, die nachweisen, dass sich auch erhöhte Anforderungen erfüllen lassen.

Aufbau des MAGNUMBOARD® OSB Showmoduls

Neben dem massiven Holzbausystem fand die emissionsreduzierte SWISS KRONO OSB/3 sensitiv aus Pappelholz großes Interesse. Für besonders sensible Anwendungsbereiche ist dies der ideale Holzwerkstoff. Ein Beispiel dafür sind mehrere Kindertagesstätten in Berlin. Bei dem Projekt MOKIB (Modulare Kita-Bauten für Berlin) hat der Berliner Senat besonderen Wert auf gute Raumluftqualität gelegt, weshalb die Entscheidung bei den zweigeschossigen Holzmodulbauten auf SWISS KRONO OSB/3 sensitiv fiel.

Außerdem präsentiert SWISS KRONO auf der Messe erstmals in Deutschland die ökologischen Wandpaneele BE.YOND ecoWALL, die am ungarischen SWISS KRONO-Standort in Vásárosnamény produziert werden. Mit diesen Paneelen lassen sich Wände ganz individuell gestalten. Die große Auswahl an Dekoren von minimalistischen Grafiken bis zu opulenteren aquarellartigen Motiven ermöglicht nicht nur die aktuellen Einrichtungstrends zu realisieren, sondern auch ganz individuelle Designideen.

„Auch wenn die DACH+HOLZ in diesem Jahr etwas kleiner ausgefallen ist, können wir die Messe für uns als Erfolg betrachten“, sagt Uwe Jöst. „Wir haben uns sehr gefreut, viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Die Stimmung insgesamt war von Optimismus geprägt. Auch wir erwarten, dass es jetzt nach der Pandemie in vielen Bereichen wieder entspannter wird und bergauf geht.“

Quelle: © SWISS KRONO