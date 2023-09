systemceram präsentiert auf der area30 die Spülenfamile „Juna“ im organic design

Das „Juna“-Design lädt zum Berühren ein. Weiche Radien lassen die Funktionsbereiche ineinander übergehen. Die Abtropffläche neigt sich sanft nach drei Seiten und öffnet sich in einer soften Rundung zum großzügigen Becken. So kann das Wasser leicht abfließen und die Fläche eignet sich dennoch als zusätzliche Vorbereitungszone. Diese organische Formgebung gefällt dem Auge und schmeichelt den Fingerkuppen wie ein Stein, der vom plätschernden Gebirgsbach rund geschliffen wurde. Gleichzeitig steigert sie die Funktionalität. Denn die weichen Radien erhöhen zusätzlich die Pflegefreundlichkeit der robusten und besonders glatten Küchenkeramik, an der Schmutz oder Kalkreste ohnehin nur schwer haften können.

Mit erfrischender Eigenständigkeit bringt das neue „Juna“-Design Form und Materialität in Einklang und unterstreicht damit die grundsätzlichen Stärken des Familienunternehmens aus dem Westerwald. Feinsteinzeug von systemceram ist ein zu 100 Prozent recycelbares Material mit einer natürlich organischen Formensprache mit flachen Auflagerändern, angenehmer Haptik und eleganten Radien. Das Design wurde in Zusammenarbeit mit dem Designbüro Hans Winkler entwickelt und umgesetzt.

systemceram juna 75F in der Farbe eibe mit der Armatur mania in mattgold

Zwei Modelle, zwei Einbauvarianten

Zur Premiere auf der area30 in Löhne im September 2023 präsentiert systemceram zwei Größen und zwei Einbauarten. Die „Juna 90“ für den 60 cm breiten Spülenschrank und die „Juna 75“ für den 50er-Spülenschrank. Beide Modelle gibt es als Einbauspüle sowie als flächenbündige Variante „Juna 90 F“ und „Juna 75 F“. Im vorderen Bereich der Spülen sowie im hinteren Bereich mit der Hahnlochbank sind die Flächen eben. Die Maße sind auf die Faltmatten von systemceram abgestimmt, die von Kante zu Kante stabil aufgelegt werden können und so eine weitere Arbeitsebene schaffen. Die Becken sind zunächst bei allen Varianten rechts positioniert und können nicht reversibel eingebaut werden. Ergänzungen mit Beckenposition links folgen Anfang 2024.

systemceram juna 90 in fango mit der Armatur mania in soft mattschwarz

Individualität durch Vielfalt

Erhältlich sind die Modelle der „Juna“-Familie wie alle elegant-geradlinigen Spülen und Becken von systemceram in aktuell 15 Keramikfarben. Diese Vielfalt ermöglicht eine individuelle Umsetzung in jedem Küchenstil. Die Palette bietet ein breites Spektrum an glänzenden und matten Glasuren in fein abgestimmten Nuancen von reinem Weiß bis Tiefschwarz. Jüngster Neuzugang ist seit Juni 2023 die Glasur „Eibe“. Ein dunkles Grün, das sich als Kombinationspartner für viele Holz- und Naturtöne empfiehlt und sehr gut mit mattschwarzen und metallischen Optiken harmoniert. Weitere natürliche Farbtöne sind zum Beispiel „Jasmin“, „Fango“, „Schiefer“ und „Lava“.

Armaturen im organischen Design

Parallel zur Einführung der Spülenfamilie „Juna“ ergänzt systemceram das Armaturenprogramm um drei Modellreihen in ebenfalls organischer Formensprache. Die Armaturenkörper der „Mania“-Modelle verjüngen sich in einem sanften Übergang zum Auslauf hin. Die Einhebelmischer sind in vier Oberflächen (Chrom, Edelstahl, Mattschwarz und Mattgold) und drei Auslaufvarianten erhältlich. Als „Mania“ mit U-förmigem Festauslauf, als „Mania Soft“ mit rundem Festauslauf und als „Mania Soft“ mit rundem Auslauf und ausziehbarer Handbrause mit zwei Strahlarten. Die beiden Modelle mit Festauslauf verfügen über einen Luftsprudler mit Antikalk-Funktion. Der schwenkbare Auslauf lässt sich bei allen drei Armaturen individuell einstellen: neben dem Standard mit 180° Schwenkradius auch auf 120° und auf 360°. Zur Ressourcenschonung sind alle drei neuen Modelle mit einem Durchflussbegrenzer ausgestattet, der die Wassermenge um bis zu 50 Prozent reduziert.

systemceram Geschäftsführer Kevin Göbel präsentiert die Neuheiten auf der area30 2023

Die Spülen im Design „Juna“ und die Armaturen der Serie „Mania“ sind ab November 2023 verfügbar.

