TEAM 7 auf der imm cologne 2024

Achtung vor der Natur, mutig neue Wege beschreiten und Verantwortung für das Wohlbefinden der Menschen zu übernehmen, sind Kernwerte der Marke TEAM 7 und zeichnen sie aus. Dieses hohe Engagement bestimmt auch 2024 den Kurs des Naturholzmöbelherstellers aus Österreich. „Wir haben im letzten Jahr mit dem Neubau der nachhaltigen TEAM 7 Welt in Ried im Innkreis noch einmal intensiv in Klimaschutz, Energieeffizienz und Produktentwicklung investiert“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger, CEO und geschäftsführender Eigentümer von TEAM 7. „Gleichzeitig treiben wir die Entwicklung der Monobrandstores voran, um unseren Kunden ein exklusives und authentisches Markenerlebnis mit hoher Planungskompetenz zu schaffen.“ Allein 2023 wurden zahlreiche neue TEAM 7 Stores eröffnet, wie zum Beispiel Deutschlands erster reiner Küchenstore in München, der Store Volketswil als erster in der Schweiz und der weltweit größte Flagshipstore auf 1.200 qm in Ried.

Auch zur imm cologne 2024 geht TEAM 7 mit spannenden Neuheiten und Weiterentwicklungen an den Start. Im Fokus steht noch mehr Gestaltungsfreiraum für das natürliche Wohnen. Wie das aussehen kann, zeigt u.a. eine Neuvorstellung, die in Zusammenarbeit mit der tschechischen Designerin Lucie Koldova entstanden ist. Zu 100 % aus nachhaltigen Materialien gefertigt, macht das Signature Piece die hohen Ansprüche der Marke TEAM 7 hinsichtlich Ökologie, Technologie und Ästhetik sichtbar. Denn TEAM 7 behält bei allen Entwicklungen stets den Menschen und seine Bedürfnisse im Blick. Grund genug für Dr. Georg Emprechtinger mit einer guten Nachricht für seine Kunden in das Jahr 2024 zu starten: „Da wir die komplette Wertschöpfung vom Baum über die Herstellung bis zum maßgefertigten Möbel kontrollieren, ist es uns gelungen, Prozess-Optimierungen für einige unserer Bestseller zu realisieren, so dass wir Kosteneinsparungen generieren konnten, die wir jetzt an unsere Kunden weitergeben.“

TEAM7 Filigno Sekretär

Dank der Verbesserungen durch Investitionen und einer Vielzahl von Maßnahmen hat sich TEAM 7 außerdem entschlossen, auf der imm cologne 2024 auch Sortimentsergänzungen und Leistungen ohne Aufpreis vorzustellen. Dazu gehört zum Beispiel die durchlaufende Maserung für Korpusmöbel aus Nussbaum sowie die tak und magnum Auszugstische. Neben weiteren attraktiven Angeboten im Preiseinstieg des gehobenen Segments hat die Marke etwa die Holzart Erle Weißöl für das gesamte Sortiment aufgenommen. „Mit diesen und weiteren Maßnahmen stellt TEAM 7 Einsparungen entlang der Wertschöpfungskette sicher, schafft wichtige Kaufanreize und bleibt auch in schwierigen Zeiten ein zuverlässiger Partner“, so Dr. Georg Emprechtinger.

Gemeinsam mit seinem Sohn Stefan, der 2023 in die Geschäftsführung von TEAM 7 eingestiegen ist, und Tochter Elisabeth als Projektleiterin im Bereich Online-Marketing bleibt die international erfolgreiche Marke fest in Familienhand und ist für die Zukunft hervorragend aufgestellt. „Ich bin davon überzeugt, dass Wohnen auch in Krisenzeiten ein wichtiges Thema bleiben wird und gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um zu investieren“, unterstreicht Dr. Georg Emprechtinger. „TEAM 7 geht mit nachhaltigen Produkten, individuellen Gestaltungsoptionen, Mehrleistungen und intensiver Beratungsqualität voran.“ Denn bei TEAM 7 wird natürliches Wohnen gelebt. Das erfordert innovative Konzepte und neue Denkweisen für die Planung und Entwicklung von Möbeln.

Die TEAM 7 Geschäftsführung: Stefan Emprechtinger, Georg Emprechtinger, Hermann Pretzl

Zu erleben bei TEAM 7 auf der imm cologne 2024 in Halle 1.2, Stand A010 B011.

Weitere Informationen finden Sie unter www.team7-home.com

Quelle: Team7