TEAM 7: Erfolgreicher Messeauftritt auf der imm cologne 2024

Austausch, Inspirationen und zukunftsweisende Trends – TEAM 7 zündete auf der imm cologne 2024 ein Feuerwerk an Neuheiten und setzte maßgebliche Impulse für die Branche. Die Marke aus Österreich zählt international als Benchmark im Bereich ökologischer Designmöbel und ist mit ihrem grünen Weg konsequent auf Innovationskurs.

„Wir haben ein sehr gutes Feedback auf unsere Neuheiten erhalten“, bilanziert Dr. Georg Emprechtinger, Inhaber und Geschäftsführer von TEAM 7. „Unsere Handelspartner sehen spannende Gestaltungmöglichkeiten mit den aktuellen Entwicklungen und positive Kaufanreize für die Endverbraucher.“ Gemeinsam mit seinem Sohn Stefan, der 2023 in die Geschäftsführung von TEAM 7 eingestiegen ist, und Tochter Elisabeth als Projektleiterin im Bereich Online-Marketing bleibt die international erfolgreiche Marke fest in Familienhand und ist für die Zukunft bestens aufgestellt.

Comeback der Erle & die aktuelle pur Küche

Wie exakt TEAM 7 am Puls der Zeit ist und die Branche begeistert, belegte der hochfrequentierte Messestand in Halle 1.2, Stand A010 B011. Denn er war in Köln ein wichtiger Anlaufpunkt für Design und Nachhaltigkeit. Und vom ersten Tag an Anziehungspunkt für zahlreiche Händler, Brancheninsider und Pressevertreter. Konzentriert auf zahlreiche Neuheiten inszenierte der Naturholzmöbelspezialist eine spannende Wohn-Bühne und richtete den Spot auf ökologisches Design und hochwertige Hölzer. So stellt TEAM 7 das beliebte Erlenholz durch eine neue Oberflächenveredelung mit Weißöl wieder stärker in den Mittelpunkt und erweitert damit den kreativen Spielraum für die Planung individueller Einrichtungskonzepte. „Mit dem Comeback der Erle kehren wir zurück zu unseren Wurzeln – und wir verleihen der heimischen Holzart eine faszinierend neue, zeitgemäße Anmutung“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger. Perfekt umgesetzt etwa mit der grifflosen Küche pur. Die aktuelle Entwicklung beeindruckt mit klarer Formensprache in zwei Ausführungen: Eiche Weißöl und Erle Weißöl mit weißem Farbglas. Wie bei allen TEAM 7 Produkten lohnt der Blick auf Details wie die fein gearbeitete Griffmulde für Hoch- und Unterschränke. Sie ist in den Ausführungen schwarz matt und Edelstahl-Finish oder in Erle, Buche, Eiche und Nussbaum lieferbar und wird auf Maß gefertigt. Dafür entwickelte der Hersteller eigens ein neues Korpussystem, das exakt auf die planerischen Anforderungen abgestimmt wurde. Außerdem neu: das aktuelle Nischensystem sign mit integriertem Lichtprofil. Dieses lässt sich per Fernbedienung oder App von kaltweiß bis warmweiß stufenlos steuern.

Team7-W pur Küche

Signature Lounge Chair elliot & durchlaufende Maserungen

Ein ganz besonderes Messe-Highlight in Köln war die Premiere des elliot Lounge Chairs von Designerin Lucie Koldova, die ihr Signature Piece am Montag persönlich auf dem TEAM 7 Stand vorstellte. Hier treffen softe Rundungen auf massive Hölzer und anschmiegsamen Woll-Bouclé, der das Look and Feel des Loungesessels auszeichnet. Füllig und weich im Griff erheben die edlen Bezüge Behaglichkeit und Sitzkomfort auf ein neues Level. Mit seiner ansprechenden organischen, modernen Formensprache schafft elliot ein bindendes Glied zwischen Wohnen und Polsterbereich. Gleichzeitig vereint der Lounge Chair Design mit Nachhaltigkeit. Darüber hinaus unterstreicht TEAM 7 seine hohe Holzkompetenz mit einer spektakulären Tischler-Leistung: die Tisch- und Einlegeplatten der Auszugstische tak und magnum sowie Korpusfronten bis zu 4 Metern Länge in Nussbaum werden ohne Aufpreis mit einer durchlaufenden, waagerechten Holzmaserung angefertigt. Damit werten die exklusiven Möbel die Raumarchitektur noch einmal deutlich auf. Neben der Vielfalt der Materialien hat TEAM 7 auch seine Stoffkollektionen noch einmal erweitert.

TEAM7 elliot Lounge Chair

Gute Stimmung & zahlreichen Neuheiten in Köln

Aufgrund von Prozessoptimierungen und einer Vielzahl von Maßnahmen war es außerdem möglich, Sortimentsergänzungen sowie Leistungen ohne Aufpreis vorzustellen und Preissenkungen bei ausgewählten Produkten zu realisieren. „Wir haben uns sehr über das überragende Feedback gefreut und konnten auch internationale Besucher auf unserem Stand begrüßen“, so Dr. Georg Emprechtinger. „Unsere Innovationen sind bei Händlern sowie Fachbesuchern sehr gut angekommen und belegen unsere hohe Kompetenz. Die Stimmung auf der imm cologne war sehr konstruktiv und von einer nach vorn gerichteten Dynamik geprägt.“

taso Tisch mit flor Bank und Stühlen in Erle Weißöl

Weitere Informationen finden Sie unter www.team7-home.com

Quelle: Team 7