TEAM 7 – Freisprechfeier 2023

Die Absolventen 2023

Im Rahmen der jährlich stattfindenden Freisprechfeier wurden gemeinsam mit Werkleiter, Teamleiter und Vorständen sowie den Familien die Erfolge der Prüflinge gewürdigt. Die Absolventen nahmen feierlich ihren Lehrbrief in Empfang – und konnten sich je nach Abschlussleistung auch über verschiedene Prämien freuen. „Wir sind sehr stolz auf die Erfolge unserer Lehrlinge und auf das hohe Ausbildungsniveau“, sagt Ausbilder Bernhard Andeßner. „So werden wir auch zukünftig weiterhin bei Lehrlingswettbewerben Top-Platzierungen erreichen.“

Vor allem die Tischler:innen und Tischlereitechniker:innen bewiesen zum Ende der Lehrzeit ihr außergewöhnliches handwerkliches Können mit dem selbst entworfenen Gesellenstück als Höhepunkt. Jedes Jahr entstehen hier ikonische Entwürfe und individuelle Einzelstücke, die komplett in Eigenregie kreiert und gefertigt werden. Nur unter Aufsicht des Ausbildungsteams. Für die Umsetzung werden den Lehrlingen alle Materialien – etwa die TEAM 7 Holzarten, Glas oder Keramik – bereitgestellt. „Unser Ziel ist, die Handwerkskunst von TEAM 7 an die nächste Generation weiterzugeben und gleichzeitig die Leidenschaft für die traditionelle Fertigung und das Naturmaterial Holz zu wecken“, so Dr. Georg Emprechtinger, Inhaber und Geschäftsführer von TEAM 7.

Die erfolgreichen Absolventen sind heuer Daniel Sch. (Tischlereitechniker), Sarah Sch. (Tischlerin), Julia H. (Tischlerin), Simon P. (Tischler), Felix R. (Tischler), Fabian W. (Tischler) und Lea Z. (Bürokauffrau). Mit ausgezeichnetem Erfolg schloss Tischlereitechniker Daniel Sch. ab, zwei weitere Tischler:innen schlossen mit gutem Erfolg ab. Besondere Leistungen sowohl in der Berufsschule als auch beim Lehrabschluss wurden mit Urlaubstagen und Ö-Ticket-Gutscheinen belohnt.

Mit einer umfangreichen Ausbildung in allen Facetten des Berufs vom Handwerk bis zum technologisch komplexen Maschinenpark investiert TEAM 7 ebenso in die Zukunft wie mit der neuen Firmenzentrale in Ried, der TEAM 7 Welt. „Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter stellen in jedem Fertigungsschritt die besondere Qualität der TEAM 7 Möbel sicher“, erklärt Mitgeschäftsführer Hermann Pretzl. „Deshalb legen wir großen Wert auf eine hochwertige Ausbildung und die stete Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Das macht den Erfolg von TEAM 7 aus.“

Die Geschäftsführer Georg Emprechtinger, Stefan Emprechtinger und Hermann Pretzl (v. l. n. r.) gratulieren den Absolventen und überreichen die Lehrbriefe.

Quelle: Team7