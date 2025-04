TEAM 7 in Mailand: Hommage an die Schönheit von Naturholz

The Art of Living with Wood – TEAM 7 begeisterte auf dem Salone del Mobile in Mailand mit enormer Holzkompetenz, individuellen Planungsoptionen und brillanten Rauminszenierungen. Bereits von weitem ragte der TEAM 7 Stand im Pavillon 9, Stand L10 heraus und zog zahlreiche Besucher an. Denn mit dem filigno Regal in beeindruckender Raumhöhe zeigte die international erfolgreiche Marke aus Österreich Holzverarbeitung in ganz neuen Dimensionen. Einzigartig in der Feinheit der Materialität, spiegelt es die Perfektion im Umgang mit dem Werkstoff Holz wider. Dank der innovativen 3-Schicht-Technologie entstand ein Regal, das mit filigranen, aber enorm stabilen Naturholzplatten fasziniert. Dieses handwerkliche Können in absoluter Präzision machte TEAM 7 in Mailand eindrucksvoll sichtbar.

Individuelle Raumkonzepte

„Mit ‚The Art of Living with Wood‘ unterstreichen wir die Schönheit von Holz und bringen maßgefertigte Möbel und die Individualität des Wohnens noch einmal auf ein neues Level“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger, Inhaber und Geschäftsführer von TEAM 7. Ein Anspruch, den die Marke auf der Mailänder Design Week eindrucksvoll bestätigt hat. Der Pavillon 09 gehörte zu den Hotspots der Messe, die der Interior-Design-Welt mit spektakulären Ständen, innovativen Neuheiten und visionären Raumkonzepten eine einzigartige Bühne bot. Besonders frequentiert war die TEAM 7 Präsentation: Durch den neuen Markenauftritt wurden Ästhetik und Innovation noch stärker in den Mittelpunkt gestellt. So demonstrierte der Premiumhersteller für exklusive Naturholzmöbel anschaulich, wie durchdachte Technologien, meisterliche Holzverarbeitung und anspruchsvolles Design harmonisch ineinandergreifen und eine weltweit einzigartige Planungstiefe ermöglichen.

Das dünnste Naturholzregal der Welt

Das neue filigno Regal steht für eine schlichte, schnörkellose Ästhetik, die von feinen und klaren Linien geprägt ist. Entscheidend für das reduzierte Design sind die gerade einmal 12 Millimeter dünnen Naturholzplatten, die hier sowohl bei den Seiten als auch den Fachböden zum Einsatz kommen – und filigno zum dünnsten Naturholzregal der Welt machen. Noch dazu passt sich das von Dominic Tesseraux entworfene Regal in Höhe, Breite und Tiefe allen Wünschen an. Drehtüren, Laden und Klappen schaffen ein Spiel aus geschlossenem und offenem Stauraum, während ausgefeilte Beleuchtungssysteme die gewünschte Lichtstimmung erzeugen. Gleichzeitig eröffnen Fronten und Rückwände aus Holz, Glas oder Keramik neuen gestalterischen Freiraum. Durch Trennwände in Klarglas, Rauchglas oder Holz entsteht zudem eine stilvolle optische Aufteilung zwischen den einzelnen Wohnbereichen.

Stefan und Georg Emprechtinger vor dem dünnsten Naturholzregal der Welt

Sorgfältig kuratierte Wohnwelten

Drei sorgfältig kuratierte Wohnwelten führten die Besucher durch die Vielfalt der TEAM 7 Naturhölzer und zeigten stilistische und atmosphärische Gestaltungsmöglichkeiten für die Verwirklichung individueller Wohnkonzepte. „Light Scandinavian Nature“ beispielsweise zelebrierte helle Natürlichkeit. Für die charakteristische Ästhetik voller Wärme und Leichtigkeit ist Eiche Weißöl im Zusammenspiel mit sanften, dezenten Farbtönen verantwortlich. Hier wurde etwa der beliebte tak Tisch in einer Kombination aus Eiche Weißöl und einem hellen glänzenden Metallfußgestell präsentiert – und das auf einer beeindruckenden Länge von 350 cm mit durchlaufender Maserung. Wie dunkle Holzmöbel moderne Wohnwelten prägen, zeigte „Archaic Modern“.

Die minimalistische Inszenierung in der neuen Holzart Eiche geräuchert setzte ein Designstatement, in dem die urwüchsige Schönheit von Holz durch den dunklen Farbton und die gebürsteten Oberflächen eine besondere Intensität erhielt. Eine faszinierende Anziehungskraft besitzt auch die Holzart Nussbaum, die aufgrund ihres tiefen Farbtons und der feinen Maserung edel und luxuriös wirkt. Für „Modern Elegant“ wurde diese dunkle Eleganz gemeinsam mit einer warmen, natürlichen Farbpalette perfekt inszeniert. Details wie die Alurahmentüren der Vitrine in Schwarz matt und das Rauchglas setzten moderne Akzente. Gleichzeitig unterstrichen großzügige Stoff- und Holzpaneele zur Wandgestaltung sowie ein Kleiderschrank mit durchlaufender horizontaler Maserung bis 400 cm die individuelle Planungsvielfalt.

Neuheiten und Klassiker

Ein weiteres Highlight in Mailand war der skulpturale stern Couchtisch, der zu den beliebtesten Klassikern von TEAM 7 gehört und einmal mehr durch seine kunstvolle Geometrie begeisterte. Die verschiedenen Auszieh- und Fixtische punkteten dagegen mit großen Spannweiten und raffinierter, patentierter Auszugstechnik. Insbesondere die durchgehende Maserung der ausgezogenen Tischplatte des tak Tisches zeugte von einer technischen Meisterleistung und enormer Holzkompetenz. Garantieren kann TEAM 7 diese hohe Qualität, weil das Unternehmen komplett in Österreich fertigt und vom Baum bis zum fertigen Möbel die gesamte Wertschöpfungskette in eigner Hand hält. Das ermöglicht eine einmalige Fertigungstiefe für die Planung und Ausführung hochindividueller Projekte – und lässt so ganzheitliche Raumarchitekturen auf höchstem Niveau entstehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.team7-home.com

Quelle. TEAM7