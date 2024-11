Teppich weiter im Aufwind: Carpets & Rugs wächst um mehrere Hallenebenen und launcht neue Content-Highlights

Teppich-Enthusiasten können sich auf ein neu konzipiertes Areal initiiert vom Verband Fedustria sowie dem Aussteller Ragolle Rugs mit hochwertigen belgischen Ausstellern sowie auf ein maßgefertigtes Rahmenprogramm freuen.

Weave your network! Unter dem Motto versammelt Carpets & Rugs die globale Teppichindustrie am Branchentreffpunkt in Frankfurt. Zur Heimtextil 2025 haben sich bereits mehr als 300 Aussteller angemeldet. Aufgrund der hohen Nachfrage wächst das Segment um mehrere Hallenebenen: Neben der Halle 5.1 hat sich die Halle 5.0 als weitere Teppichheimat auf dem Messegelände etabliert. Hier zeigen sich zahlreiche hochkarätige Aussteller wie Bhadohi Carpet (Indien), Javi Home (Indien), Lalee (Deutschland) oder Merinos (Türkei). Zusätzlich belegt Carpets & Rugs die Halle 3.0 – und ergänzt die Produktgruppen Wall Decoration und Textile Design sowie die Heimtextil Trends 25/26. Hier sind maschinen- und handgewebte Teppiche von Ausstellern wie Bikaner Handloom (Indien), Rudra Rugs (Indien), Himalaya Concepts (Indien), JI International (Indien) und Este Hali (Türkei) sowie Unikate von Satar Carpet (Deutschland) zu finden. Innerhalb des Decoteams in Halle 3.1 und der Design Lounge powered by Decoteam zeigen sich Firmen wie Brink & Campman (Niederlande) sowie deutsche Unternehmen wie Haro Teppiche, Infloor-Girloon, Theo Keller, Obsession, Otto Golze & Söhne und Paulig Teppichweberei. Gemeinschaftsstände aus Afrika und Indien erweitern das globale Angebot. Weitere Teppichaussteller zeigen sich auch in den Hallen 6.0 und 6.1. Die Heimtextil kreiert damit starke Synergien zwischen den Produktbereichen und ein weltweit einzigartiges Produktangebot für Top-Entscheider*innen aus der ganzen Welt. Alle teilnehmenden Firmen sind online in der Ausstellersuche zu finden.

Neues Teppichareal „Belgian Textiles – powered by Fedustria“

Traditionelle Handwerkskunst trifft auf innovative Technologien und Nachhaltigkeit: Im neu konzipierten Areal „Belgian Textiles – powered by Fedustria“ zeigen sich 14 belgische Teppichunternehmen in der Halle 5.1. Die Gemeinschaftspräsentation entsteht zusammen mit dem belgischen Verband Fedustria und dem Aussteller Ragolle Rugs. Die „Belgian Textiles“ legen den Fokus auf hochwertige Qualitäten, kreative Designs und nachhaltige Materialien. Mit dabei sind Aarova, Associated Weavers, Balta Home, Broucks, Euro-Tapis, Flemish Textiles Company, Kovantex, Louis de Poortere, Mercury Flooring, Ragolle Rugs, Royal Flooring, Vandewiele, Vanhoutte Carpets sowie Verbatex.

Fedustria Daphne Renier (Foto Fedustria)

„Die Heimtextil spielt eine zentrale Rolle für Fedustria und seine Mitglieder“, betont Daphne Renier, Product Manager Textiles Fedustria. „Belgische Teppiche sind für ihre Qualität und ihr Design bekannt. Das neue Areal stärkt diesen Ruf: Unsere Mitglieder nutzen die Heimtextil, um neue Kollektionen und umweltfreundliche Innovationen zu präsentieren, um sich über Trends zu informieren und somit up-to-date und wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Heimtextil dient als Katalysator für Trends, Materialien, Innovationen und Nachhaltigkeit im Textilbereich. Sie bietet eine globale Plattform, auf der sich belgische Teppichhersteller einem breit gefächerten, internationalen Publikum vorstellen, Beziehungen in der Branche stärken, neue Partner und Kunden aus aller Welt treffen können. Das fördert das wirtschaftliche Wachstum der belgischen Textilindustrie.“

Das neue Areal „Belgian Textiles“ entsteht mit dem Verband Fedustria und Aussteller Ragolle Rugs.

Carpets & Rugs: Talks, Tours und Teppichtrends

In 2025 launcht Carpets & Rugs ein umfangreiches Rahmenprogramm und positioniert sich damit als geschäftsfördernde Knowledge-Plattform für die globale Teppichbranche. Im Foyer der Hallen 5.1/6.1 macht die Carpet Lounge innovative Teppichdesigns erlebbar und ist gleichzeitig der ideale Ort zum Verweilen und Netzwerken in gemütlicher Atmosphäre. Die Carpet Lounge wird erstmals vom britischen Cover Magazine kuratiert. Der neue Kooperationspartner bietet zudem Fachvorträge und Podiumsdiskussionen auf der Texpertise Stage in der Halle 4.0 mit renommierten Branchenexpert*innen: Der Talk by Cover am Messedienstag dreht sich um das Teppichhandwerk sowie die Trends von morgen. Die anschließende Panel-Diskussion mit Reto Aschwanden, Managing Director Label STEP sowie Aditya Gupta, Gründer von The Rug Republic und Theresa Paulig, CEO der Teppichmanufaktur Paulig, fokussiert auf nachhaltige Praktiken und Fairtrade in der Teppichindustrie. Am Messemittwoch folgt ein Panel-Talk mit Trend-Guides für Einkäufer*innen. Der Talk by Cover am Donnerstag widmet sich dem Thema KI und die Auswirkungen auf das Teppich-Design. In Guided Tours führt das Cover Magazine zudem zu innovativen Ausstellern und Best-Practices. Weitere Teppichaussteller gibt es auch bei den geführten Touren im Bereich Interior.Architecture.Hospitality zu entdecken. Das Programm ist schon bald online im Eventkalender zu finden.

Die Heimtextil 2025 findet vom 14. bis 17. Januar 2025 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Informationen über die internationale Textilindustrie und den weltweiten Textilfachmessen der Messe Frankfurt www.texpertise-network.com

Quelle: Messe Frankfurt