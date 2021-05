TESTBILD-Auszeichnung für ADA

ADA macht aus Sofas individuelle Wohlfühloasen. Seit über 60 Jahren fertigt das österreichische Unternehmen Polstermöbel, die mit Komfort, Funktionalität und Nachhaltigkeit begeistern. Dafür erhält ADA nun von TESTBILD die Auszeichnung „Top Marke Haus & Wohnen 2021“ in der Kategorie „Sofa“ und wird hier im Bereich „Umwelt und Nachhaltigkeit“ mit dem ersten Platz prämiert. Ermittelt wurden die Top-Marken 2021 in einer gemeinsamen Befragung von TESTBILD und dem Meinungsforschungsinstitut Statista. Über 5000 Konsumenten teilten ihre Erfahrungen mit rund 2400 Marken aus dem Bereich „Haus und Wohnen“. In die Bewertung flossen neben der Gesamtattraktivität auch Qualität, Langlebigkeit, Preis/Leistung, Montage/Handhabung, Umwelt und Nachhaltigkeit sowie Design ein.

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen gehören bei ADA Qualität und Umweltanspruch untrennbar zusammen. Wohnqualität auf höchstem Niveau sowie der Wunsch, langlebige Möbel ressourcenschonend und energieeffizient zu produzieren, ist für ADA die Antriebskraft. Als Mittelpunkt des Wohnbereichs muss ein Sofa heute nicht nur den individuellen Designansprüchen gerecht werden, sondern zudem mit enormer Flexibilität überzeugen. Ob sitzend oder liegend – mit raffinierten Funktionen passen sich die Sofalandschaften von ADA an die persönliche Lieblingsposition an und garantieren Erholung in jeder Lage. Praktische Sitztiefen- und Armteilverstellung, klappbare Rückenlehnen, eine bequeme Vorziehbank und Relaxliege oder die Umwandlung vom gemütlichen Sofa in ein komfortables Bett gehören zu den Raffinessen der Sitzmöbel. Modelle der Marke ADA AUSTRIA premium werden mit jahrzehntelanger Erfahrung als Unikat in Österreich hergestellt und zeichnen sich durch Design, Funktionalität und Langlebigkeit aus.

Das oststeirische Familienunternehmen setzt in der Produktion auf hochwertige Materialien. Bei ADA wird nur Holz von sorgfältig ausgesuchter, hoher Qualität verarbeitet, das aus nachhaltiger, ökologischer Forstwirtschaft stammt. Textilien zeichnen sich durch Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit aus. Im Sortiment befinden sich auch Recycling-Stoffe, die aus PET-Flaschen oder alten Kleidungsstücken hergestellt werden und somit ein zweites Leben erhalten. Die Zertifizierung des Produktsortiments mit dem „Goldenem M“ sowie der OEKO-Tex Standard für Matratzen unterstreichen die hervorragende Qualität. Am Ende steht ein individuelles Polstermöbel, auf dem es sich mit maximalem Komfort und gutem Gewissen entspannen lässt.

Die Marketingleiterin Verena Ertl mit der Urkunde

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: ADA