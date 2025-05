Textile Akustiklösungen mit Designanspruch

Die raumgestaltenden Designelemente erfüllen hohe ästhetische Ansprüche

Die Akustiktextilien reduzieren den Schall um bis zu 90 Prozent und lassen sich flexibel in unter-schiedliche Raumkonzepte integrieren. Ob als Wand- oder Deckenpaneel, als Vorhang oder Raum-teiler – acunic® passt sich an. Die textilen Elemente wirken schallabsorbierend, verbessern die Sprachverständlichkeit und sorgen für eine spürbare akustische Verbesserung in Wohnbereichen, Besprechungsräumen und Büros. Gleichzeitig erfüllen die Textilien höchste ästhetische Ansprü-che: Die Struktur der Gewebe erlaubt vielfältige Designlösungen, die sich dezent in jede Umgebung einfügen.

Einfach, flexibel, acunic®

Um die Raumakustik gezielt zu verbessern, bietet acunic® eine unkomplizierte Lösung: Auf Basis professioneller Akustikmessungen lässt sich die benötigte Gewebefläche präzise bestimmen – für eine wirksame und effiziente Planung. Die vorgefertigten Systeme werden individuell an die räumli-chen Gegebenheiten angepasst und ermöglichen so eine passgenaue Umsetzung.

acunic® wird in Österreich entwickelt und gefertigt – für alle, die Räume akustisch optimieren möch-ten und dabei Wert auf Atmosphäre, Ästhetik und einfache Anwendung legen.

Akustikmessungen belegen die schallabsorbierende Wirkung von bis zu 90 Prozent

