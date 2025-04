Textile Design-Statements mit “among-us”: Heimtextil trifft Milan Design Week

Nun zeigt die Leitmesse auch auf der Mailänder Designwoche Flagge: Produkte von Stardesignerin Patricia Urquiola, eigens für die Heimtextil entworfen, feiern auf der Design Week in Mailand Premiere. Im vielfältigen Einrichtungsumfeld demonstrieren sie hier die Relevanz von Textilien für ganzheitliches Interior Design.

Zwei von Patricia Urquiola eigens für die Heimtextil entworfene Stücke werden in Mailand inszeniert. Mit ihren organischen Formen schmiegen sich das Sofa „Gruuvelot“ und die Polsterskulptur „Mushmonster“ von Moroso an ihre Umgebung an und laden zum Berühren und Interagieren ein. „Gruuvelot“ stellt einen Organismus dar, der sich im Raum ausdehnt und entfaltet. Außergewöhnliche Vorsprünge, Verlängerungen und Volumen formen eine fließende Sitzlandschaft, die sich dem Körper anpasst und vielfältige Möglichkeiten zum Interagieren bietet. „Mushmonster“ ist inspiriert von der Form eines riesigen Pilzes und zeigt einen Organismus in ständiger Metamorphose. Dabei enthält er eine Füllung, die nachhaltige Produktion und zugleich komplexe Formen ermöglicht. Der von Patricia Urquiola entworfene Bezug umhüllt das Polsterobjekt. Nachhaltig und innovativ: der Stoff, ist mit einem wasserbasierten und CO2-sparenden Druckverfahren hergestellt.

Ihr Debüt machten die Einzelstücke auf der Heimtextil in Frankfurt im Januar. Eingebettet in die Installation „among-us“ von Patricia Urquiola zeigten sie, wie ganzheitliches Interior Design von morgen aussehen kann. Bequem, funktional, ästhetisch, gesellig und nachhaltig: Bei „among-us“ trafen diese Eigenschaften zusammen und schafften ein optisches und haptisches Gesamterlebnis. Die Installation war das Must-See auf der Heimtextil, lud zum gemeinsamen Verweilen ein und inspirierte zu neuen Projekten.

„Ich freue mich sehr, dass wir zwei Stücke – „Mushmonster“ und „Gruuvelot“ – von der Heimtextil in die Installation „Alchemica“ von Elle Decor Italia eingebracht haben, in der sie Teil einer alchemistischen Erzählung werden. Das Projekt erforscht das Zuhause durch die Metapher der Alchemie – als einen Raum der Transformation und des Experimentierens. In diesem Kontext offenbaren die beiden Stücke ihr hybrides Potenzial auf verschiedenen Ebenen“, sagt Patricia Urquiola, Architektin und Designerin.

Bis Sonntag verschmelzen die Polsterstücke mit einer neuen Design-Umgebung im Herzen der Mailänder Designwoche. Für Elle Decor gestaltete Patricia Urquiola den Palazzo Bovara. Unter dem Titel „Alchemica“ setzt sich die Installation mit dem Zuhause als wandelnder Organismus auseinander, der sich im Laufe des Tages, der Jahreszeiten und der Lebensabschnitte verändert. Die Designerin spielt mit der Metapher der Alchemie den Sinnen, Gleichgewicht und Gegensätzen. Sie lädt Besucher*innen ein, die Metamorphose in unterschiedlichen Räumen zu erleben. Mittendrin: die Polsterskulpturen der Heimtextil Installation „among-us“. „Gruuvelot“ ist in der Phase der Reinigung und des Lichts in einem reflektierenden Raum mit hellen Tönen positioniert. Im Indoor-Garden ist „Mushmonster“ Teil einer Vereinigung von Gegensätzen und Biomorphen im hybriden, zyklischen Licht.

Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies der Messe Frankfurt, und Patricia Urquiola, Architektin und Designerin, mit den Polsterobjekten der Heimtextil Installation „among-us“ von Patricia Urquiola auf der Milan Design Week

Die Zusammenarbeit mit Patricia Urquiola in Frankfurt geht weiter. Auch zur kommenden Ausgabe der Heimtextil vom 13. bis 16. Januar 2026 kreiert die Designerin und Architektin eine exklusive Design-Präsentation – eine Weiterentwicklung ihrer gefeierten Installation „among-us“. Die komplett neue Inszenierung schlägt ein weiteres Kapitel auf. Sie verbindet haptisch erfahrbare Objekte mit digitalen Elementen, visuellen Projektionen und akustischen Impulsen zu einem immersiven Gesamterlebnis.

Die Heimtextil findet vom 13. bis 16. Januar 2026 statt.

