Nach zwei Jahren des Abwartens und das Austestens braucht die Branche neue Ideen, die Zukunft zu gestalten. Während andere Messegesellschaften den Weg der Konzentration beschreiten und Messen zusammenlegen, liegt die Antwort des Teams der Koelnmesse auf diese Herausforderungen in drei exklusiv für dieses Jahr entwickelten Pop Up Formaten. Mit der Sleep Cologne im Mai, der Home meets spoga+gafa im Juni sowie der Pure meets ORGATEC im Oktober schafft das Messe Team drei Pop Up Formate, die auf dem Weg hin zur imm cologne 2023 viele Business Opportunities bieten. „Wir verstehen uns als Taktgeber für die Branche und wollen so auf dem Weg hin zu einem energiegeladenen Revival der imm cologne 2023 mit den verschiedenen Pop Up Formaten gestalten und Drive geben, statt abzuwarten“, so Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement der Koelnmesse. „Wir bieten den Unternehmen flexible Lösungen und definieren so das Messejahr 2022 neu! Unter dem Leitgedanken Three Steps on the Road to imm cologne 2023 haben wir für die Interior Branche drei eigene attraktive Beteiligungsformen entwickelt. Damit können die Unternehmen ihre Produkte relevanten und teilweise neuen Entscheidern präsentieren und von den unterschiedlichen Terminen und Synergien der verschiedenen Einrichtungsformate profitieren,“ so Pollmann weiter. „Diese sicher unkonventionelle Herangehensweise ist aus der Motivation heraus entstanden, dass die Einrichtungsbranche kontinuierliche Kontaktpunkte braucht, die die Koelnmesse mit einem Portfolio entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der interzum und der ZOW über die spoga+gafa und imm cologne bis hin zur Orgatec bietet.“

Die vier Plattformen im Überblick:

Die Sleep Cologne richtet sich an Hersteller aller Produktgruppen, die im Schlafzimmer Relevanz haben: Matratzen- und Schlafsysteme, Boxspring- und Wasserbetten, Bettwaren, Bettwäsche und Accessoires. Veranstaltet wird dieses Format mit Unterstützung des Fachverbandes Matratzen-Industrie e.V. Der Vorteil für die Fachbesucher ist, dass nur die Sleep Cologne, als einziges übergreifendes Messe-Format 2022, die Schlafzimmerwelten in allen Facetten ins Rampenlicht rücken wird.

Die Home meets spoga+gafa bietet im Juni einen optimalen Zeitpunkt für Frühorder für die folgenden Saisons – von Sommer und Herbst 2022 bis Winter 2022/23. In der Mitte des Jahres lässt sich somit ein Sortiment für die folgenden 8 bis 9 Monate vermarkten. Auch für die erneute Präsentation von Bestsellern ist der Zeitpunkt optimal: Die Zeiten sind weiterhin unruhig, der Markt ist volatil, sodass auch Bestseller-Modelle mit kleinen Updates auf der Home meets spoga+gafa eine Plattform finden, um die Geschäfte weiter anzukurbeln. Zudem profitieren die Teilnehmer von zwei weiteren Vorteilen: Besucher und Internationalität. Die spoga+gafa verzeichnet seit 2016 durchgehend steigende Besucher- und Ausstellerzahlen. Hier wird der Boden für die nächste Saison bereitet: Onlineshops und -plattformen, Gartencenter und Grillfachandel bringen besucherseitig die größten Zuwächse in den letzten drei Jahren. Ausstellerseitig richtet sich die Home meets spoga+gafa. an Hersteller aus der Mitte des Marktes und natürlich Outdoor-Möbeln. Denn der Trend hat sich verfestigt: In- und Outdoorbereiche werden in zunehmendem Maße zu ganzheitliche Wohnarealen.

Pure meets ORGATEC: Als globaler Treffpunkt für moderne Arbeitswelten war die ORGATEC noch nie so relevant wie heute. Sie bringt unterschiedliche Sichtweisen zusammen, definiert und erfindet Arbeit neu und bildet die Vielschichtigkeit von Arbeitsumgebungen mit zukunftsweisenden Konzepten ab. Für viele Aussteller ist das ein attraktiver, neuartiger Kontext. Denn angetrieben durch die Pandemie verschmelzen die Lebensbereiche Wohnen und Arbeiten immer mehr miteinander. Pure meets ORGATEC bietet die Möglichkeit, Sortimente in einem anderen Umfeld ins Rampenlicht zu rücken und neue Zielgruppen zu erschließen – vor allem Investoren, Bauunternehmer, Projektentwickler, Planer, Designer, Architekten und Inneneinrichter, aber natürlich auch den Fachhandel. Insbesondere für Aussteller, die ihre Aktivitäten im Contract Business forcieren möchten, ist die Pure meets ORGATEC deshalb the Place to be. Das Format richtet sich an Design- und Markenmöbelhersteller mit breiten Kollektionen. Das Pop Up Format bietet so einen noch nie dagewesenen Rahmen für spannende Inspirationen, vielversprechende Kontakte und einen aktiven Austausch über Branchen hinweg. Das interessierte Fachpublikum wird sich von den Designinszenierungen der Aussteller inspirieren lassen und gemeinsam mit Ihnen visionäre Arbeits- und Lebensräume neu kreieren.