Top bewertet: Haushaltsgeräte von beko & elektabregenz im Test

Beko, 1955 gegründet, gehört zu den größten Marken für Haushaltsgroßgeräte in Europa. Laut der „Consumer Appliances 2025“-Studie von Euromonitor International ist das Unternehmen im Segment „Major Appliances“ nach Marktanteil die Nummer 1 in Europa. Zur selben Unternehmensgruppe gehört auch die österreichische Traditionsmarke elektrabregenz, die auf über 130 Jahre Geschichte zurückblickt und exklusiv in Österreich vertrieben wird. Unabhängige Prüfungen, etwa durch TÜV Rheinland oder Stiftung Warentest, bestätigen die hohe Qualität beider Marken.

TÜV Rheinland prüft Alltagstauglichkeit unter realen Bedingungen

In umfangreichen Belastungstests hat TÜV Rheinland über 60 baugleiche Waschmaschinenmodelle von beko und elektrabregenz geprüft. Die Tests simulieren jahrelange Nutzung im Haushalt – basierend auf internationalen Normen und realistischen Einsatzbedingungen. Das Ergebnis: Die Geräte wurden mit dem Siegel „Hohe Zuverlässigkeit“ (Zertifikats-ID 1111304652) ausgezeichnet. Für österreichische Haushalte bedeutet das vor allem mehr Planungssicherheit beim Gerätekauf. Langlebige Geräte reduzieren nicht nur Reparaturkosten, sondern schonen auch Ressourcen – ein wichtiger Faktor im Hinblick auf Nachhaltigkeit und steigende Lebenshaltungskosten.

TÜV Rheinland testete über 60 baugleiche beko- und elektrabregenz-Waschmaschinen

Stiftung Warentest: Starke Leistung zu fairen Preisen

Auch bei Stiftung Warentest konnten mehrere beko-Geräte überzeugen. Im aktuellen Test erhielt die Waschmaschine und der Trockner (B5WFT78410W und B3T42240S) sowie der Einbau-Backofen mit Pyrolyse (BBIM17300BMPEF) die Bewertung „Gut“, teils mit dem Hinweis „Preistipp“. Bewertet wurden etwa Wasch- und Trockenleistung, Energieeffizienz, Handhabung und Verarbeitung. Da viele der getesteten Modelle baugleich im österreichischen Handel erhältlich sind, sind die Ergebnisse auch für Konsument:innen hierzulande unmittelbar relevant.

Evren Aksoy, Geschäftsführer der Beko Austria AG: „Diese unabhängigen Ergebnisse von TÜV Rheinland und Stiftung Warentest sind eine klare Bestätigung unserer Arbeit. Sie zeigen, dass Zuverlässigkeit, Effizienz und Qualität bei beko und elektrabregenz konsequent gelebte Standards sind und kein Zufall.“

Geprüfte und ausgezeichnete Modelle (Auswahl)

TÜV-zertifizierte Waschmaschinen (hohe Zuverlässigkeit): beko: B3WFT59415M, B7WFU68416W, BM3WFU4741W, BM3WFU39413W, BM3WFU48413W, BM3WFU49413W elektrabregenz: WAFX 71430 U, WAFX 71440 U, WAFHX 71441 U (und über 60 baugleiche Modelle beider Marken)

Stiftung Warentest – gute Bewertungen: beko Waschmaschine B5WFT78410W beko Trockner B3T422405 beko Einbau-Backöfen mit Pyrolyse BBIM17300BMPEF



Bei Stiftung Warentest konnten mehrere beko-Geräte überzeugen

Weitere Informationen finden Sie unter www.beko.com/at-de

Quelle: © Beko