Trendfarbe „Gold“ – Ostermann bringt den Look an die Kante

An den Anblick goldener Accessoires im Innenraum haben wir uns schon wieder gewöhnt. Künftig wird man die elegante Farbe auch wieder vollflächig am Möbel finden. Für die Abdeckung der Schmalflächen hat Ostermann die passenden Kanten im Sortiment. Besonders hochwertig sind ABS-Kanten mit Echtaluauflage. Diese sind genauso leicht zu verarbeiten wie reine ABS-Kanten. Durch eine dünne Auflage aus echtem Metall verfügen sie über eine besonders realistische Optik an der Oberfläche. Aber auch mit dem Werkstoff ABS allein, lassen sich sanfte Goldtöne gestalten. Im Folgenden stellen die Ostermann-Experten fünf ausgewählte Lösungen vor, die goldene Oberflächen elegant abrunden oder Möbel als Akzentkante elegant in Szene setzen. Alle hier vorgestellten Exemplare sind direkt ab Lager verfügbar und werden in Kleinstmengen, ab 1 Meter versendet.

So kombiniert man die Goldstücke

Besonders elegant wirken goldene Akzente an anthrazitgrauen oder schwarzen Uniplatten. Dabei ist es egal, ob man sie mit glänzenden oder extrem matten Oberflächen kombiniert. Hier sind allein der Geschmack des Endkunden und natürlich das Ambiente, in dem das Möbel zukünftig steht, ausschlaggebend. Auch dunkle Holzdekorplatten erhalten mit einer goldenen Kante einen stilvollen Abschluss.

Mit Echtaluauflage: Alu Oro Cortez

Mit der ABS-Kante Alu Oro Cortez exklusiv matt gebürstet erhält man eine ganz außergewöhnliche Möbelkante, die nicht nur dem Trend „Gold“, sondern gleichzeitig auch dem Trend „matt“ entgegenkommt. Die 1 mm starke ABS-Kante passt zur gleichnamigen matten Metalloberfläche von Fenix NTA. Durch die Metallauflage wirkt sie besonders hochwertig.

Mit Echtaluauflage: Alu Gold gebürstet

Wer mehr Glanz an der Kante zeigen möchte und dabei eine besonders hochwertige Lösung sucht, sollte die ABS-Kante Alu Gold gebürstet verwenden. Auch diese verfügt über eine hochwertige Echtmetallauflage. Durch die gebürstete Struktur und den metallischen Glanz erhält sie eine besonders warme Ausstrahlung. Für besonders großen Gestaltungsspielraum ist diese Kante bei Ostermann gleich in 3 verschiedenen Stärken (0,5, 1 und 2 mm) verfügbar.

ABS-Kante Samtgold gebürstet

Mit ihrer feinen Linea-Struktur und ihrer zurückhaltenden, warmen Farbe erscheint die in den Stärken 1 und 2 mm verfügbare ABS-Kante auch ohne Metallauflage sehr realistisch. Der warme Farbton passt nicht nur zur gleichnamigen Dekorplatte von Egger, sondern auch hervorragend zu Holzdekoren, hier vor allem zu Platten mit einem leicht rötlichen Grundton.

ABS-Kante Sierra Gold

Die ABS-Kante Sierra Gold erhält durch ihr lebendig und wolkig erscheinendes Farbspiel eine leicht antike Anmutung. Sie ist in der Stärke 2 mm verfügbar und passt perfekt zur gleichnamigen Oberfläche von Pfleiderer.

ABS-Kante Gold gebürstet

Die ABS-Kante Gold gebürstet Holzpore ist etwas dunkler als die Variante „Samtgold“ und deutlich heller und ruhiger im Dekor als die Kante „Sierra Gold“. Mit ihrem warmen Goldton lässt sich die 1 mm starke Kante aber auch als Akzentkante an unifarbenen Platten perfekt einsetzen.

Europas größtes sofort verfügbares Kantensortiment

Ostermann hat alle Möbelkanten direkt am Lager. So können alle bis 16 Uhr bestellten Lagerartikel noch am selben Tag versendet werden. Um dieses Tempo auch bei der wachsenden Vielfalt im Sortiment beizubehalten, investiert das Unternehmen kontinuierlich in modernste Lager- und Versandtechnik.

Quelle: Ostermann