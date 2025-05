TRENDS UP WEST 2025: Die erfolgreichste Ausgabe der Lifestyle-Show kündigt sich an

Mit über 300 Ausstellern und mehr als 450 Marken erreicht die TRENDS UP WEST in diesem Jahr einen neuen Teilnehmerrekord innerhalb ihrer eigenen Veranstaltungsreihe. Die gesamte Ausstellungsfläche von 15.000 Quadratmetern in zwei Hallen ist vollständig vergeben. Auch die internationale Beteiligung liegt über dem Niveau der Vorjahre. Dies ist ein deutliches Signal, dass die TRENDS UP WEST dem Einzelhandel im Westen des Landes und darüber hinaus Impulse für die kommenden Saisons geben wird.

„Das Gesamtpaket aus inspirierender Markenvielfalt, außergewöhnlicher Location, optimaler Erreichbarkeit und hoher Aufenthaltsqualität macht die TRENDS UP WEST so besonders“, erklärt Christian Kasch, Projektleiter der Messe. „Die Vorfreude ist groß – bei Ausstellern wie bei Besuchern. Wir spüren deutlich, dass die Branche Begegnungen wie diese vor dem Hintergrund der aktuellen Umbrüche im Einzelhandel mehr denn je zu schätzen weiß.“

Ein besonderes Highlight der diesjährigen Ausgabe ist das Fokusland Niederlande, das mit innovativem Design und stilistischer Vielfalt immer für Überraschungen sorgt. Premiere feiert der Gemeinschaftsstand „Dutch Tides“, der die Bedeutung der TRENDS UP WEST als internationale Plattform unterstreicht. Mit Ompak, Loopvis, Riverstones, Rotpot, By B+K und Koda Amsterdam präsentieren sich hier sechs stylische Marken aus den Niederlanden. „Dementsprechend werden wir auch beim Besuchermarketing in Benelux noch eine Schippe drauflegen“, so Christian Kasch.

Die TRENDS UP WEST ist eine Veranstaltung von Unternehmern aus der Mitte der Branche: Willo Blome (blomus) initiierte das Event gemeinsam mit Florian Burghard (sompex) und Marco Hübecker (fleur ami). Ihre Vision: Eine Plattform schaffen, die nicht von außen organisiert wird, sondern aus eigener unternehmerischer Erfahrung heraus lebt und sich als TUW-Community weiterentwickelt. Inhaltlich baut die Messe auf ihren erfolgreichen Themenwelten „Home, Deco & Fashion“, „Gift & Paper“, „Cook, Eat & Drink“ sowie „Outdoor & Living“ auf. Ein besonderes Stimmungs-Highlight ist der Samstagabend, an dem traditionell das Zusammensein von Ausstellern und Handelspartnern im Mittelpunkt steht.

Auch beim Leistungsangebot bleibt die TRENDS UP WEST verlässlich: Trotz gestiegener Nebenkosten bleibt das Preisniveau stabil. Aussteller können Besuchercodes zum reduzierten Preis von 10 Euro pro Eintrittskarte erwerben. Der reguläre Ticketpreis beträgt 20 Euro. Digitale Tickets für den Messebesuch sind ab sofort über den offiziellen Ticketshop erhältlich. Die frühe Registrierung ermöglicht eine entspannte Anreise und einen reibungslosen Ablauf vor Ort. Inklusive ist vor Ort ein umfangreiches Premium-Catering mit Frühstück, warme Mittags-Snacks, Kaffee und Kuchen.

Die Vorbereitung der Besucherinnen und Besucher für das Frühsommer-Event kann beginnen. Der digitale Ausstellerkatalog bietet bereits jetzt auf über 500 Seiten einen umfassenden Überblick über das Angebot. Zu finden ist der Online-Katalog unter: https://trendsupwest.com/wp-includes/images/epaper-Trends-Up-West-6-2025/index.html

