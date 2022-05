TrendSet Sommer 2022: Größte internationale Interiors & Lifestyle Messe im Sommer

Auch in diesem Jahr macht die TrendSet wieder eine Sommermesse möglich, um den Fachbesuchern die Chance zur frühzeitigen Order neuer Produkte und Kollektionen für die nächste Saison zu bieten. Die TrendSet erwartet im Juli rund 20.000 Besucher in sechs Messehallen voller Aussteller und neuer Ware. „Die TrendSet Sommer 2022 zeigt sich fast wieder in ihrer ganzen Größe und Vielfalt. Mit den wichtigen und großen Ausstellern aus 15 Interiors & Lifestyle Fair Areas, innovativen Produkten in den Topic Areas und vielen interessanten Neuzugängen. Sie präsentiert Produkte aus Interiors & Lifestyle, die im Trend sind und Trends setzen. Gibt der Branche die Möglichkeit des Treffens, Entdeckens und Orderns. Mit vielen Neuheiten für die kommende Saison. Vor Ort und persönlich.“, freut sich Tatjana Pannier, Geschäftsführerin der TrendSet, auf die nächste TrendSet Sommer im Juli 2022.