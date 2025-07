Trendstarke Kochfelder & Muldenlüfter

„Matte Oberflächen mit Antifingerprint-Eigenschaften sind beliebt und liegen daher voll im Trend“, beobachtet Volker Irle, Geschäftsführer der AMK – Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. Sie begeistern ihre Besitzer nicht nur in Form attraktiver und zugleich pflegeleichter (Wohn-) Küchenmöbel und Livingelemente, sondern auch beim Küchenzubehör und den Einbaugeräten. Beispielsweise die brandneuen Induktionskochfelder mit oder ohne integriertem Dunstabzug – auch Muldenlüfter oder Kochfeldabzug genannt. Man sieht und fühlt es sofort, wenn man ihre eleganten und hochwertigen Oberflächen in Mattschwarz berührt.

Stets schön anzusehen

Innovative Oberflächen-Finishes machen sie unempfindlicher gegen Fingerabdrücke, Fettrückstände, Schlieren und Flecken. Auch gegen kleine Kratzer. Die bleiben beim täglichen Hantieren mit Töpfen, Pfannen und Brätern leider nicht aus. Feinste Staub- und Sandpartikelchen in der Luft legen sich auch bei noch so gründlicher Reinigung immer wieder wie ein feiner Film auf das Kochfeld. Wird das Kochgeschirr aufgestellt und wie es beim Kochen und Braten so üblich ist verschoben, können feine Kratzer auf der Glaskeramik entstehen.

Elegant im Design, stark in der Leistung und mit einer innovativen, matten Glaskeramik-Oberfläche, die resistent gegen Fingerabdrücke und Flecken sowie bis zu viermal kratzresistenter als bei herkömmlichen Kochfeldern ist

Bis zu vier- oder fünfmal weniger Kratzer

„Auch abrasive Scheuerschwämme, Putztücher und Schaber können un-schöne Spuren hinterlassen“, erläutert AMK-Chef Volker Irle. Mit den neuen Qualitäts-Kochflächen gehört das der Vergangenheit an. Denn wie Tests zeigen, verursachen Töpfe und Pfannen bis zu vier- oder fünfmal weniger Kratzer auf den neuen Glaskeramikoberflächen als dies bei Standardkochfeldern der Fall ist. So behalten sie ihr schönes Aussehen viele Jahre lang.

Oberflächen so hart wie Diamanten

Neben den neuen matten Oberflächen gibt es auch Induktionskochfelder und Muldenlüfter mit einer Beschichtung, die außergewöhnlich kratzresistent ist, denn diese speziellen, glänzenden Glaskeramikoberflächen sind fast so hart wie ein Diamant. Sie sind dadurch besonders widerstandsfähig, ihre Pflege ist zudem vereinfacht, und auch beim Kochen und Braten muss weniger auf den Umgang mit dem Kochgeschirr geachtet werden. Sie bleiben makellos schön. Das ist gleichzeitig nachhaltig.

Mit Nano-Beschichtung

Ein Hersteller setzt bei seinen neuen Induktionskochfeldern auf innovative Nano-Technologie. Auf den glatten, nanobeschichteten Oberflächen setzen sich – verglichen mit herkömmlichen Kochfeldern – weniger Verschmutzungen fest. Zu ihrer Reinigung benötigt man lediglich ein bisschen Wasser. Die Nano-Beschichtung macht diese Kochfelder zudem fünfmal widerstandsfähiger als unbeschichtete Modelle. Darüber hinaus bleiben die Kochflächen auch noch nach Jahren intensiver Nutzung unempfindlich gegen Verfärbungen.

Zahlreiche praktische Features

Die neuen Kochfelder mit und ohne integriertem Dunstabzug fügen sich perfekt in jedes Küchenambiente ein – sei es flächenbündig in die Arbeitsplatte eingebaut oder mit Designrahmen in trendstarken Akzentfarben. „Für Spaß und Abwechslung beim Kochen und Braten sorgen diverse praktische und assistierende Funktionen, die bei den Verbrauchern sehr gut ankommen“, sagt Volker Irle. Beispielsweise das automatische Erkennen von Position und Größe des aufgesetzten Kochgeschirrs. Ein automatisches Zusammenschalten von zwei nebeneinanderliegenden Induktionskochzonen zu einer großen Zone für XL-Pfannen und Bräter. Eine komfortable Touch-Slider-Bedienung, z. B. mit weißer LED-Anzeige. Voreingestellte Leistungsstufen wie Schmelzen bei 42 °C, Warmhalten bei 70 °C und Simmern bei 94 °C.

Wird das smarte Kochfeld mit dem Heimnetzwerk verbunden, hilft bei Bedarf der Kochassistent mit, den man jederzeit per Smartphone und App um Rat fragen kann: beispielsweise welche Leistungsstufe für ein bestimmtes Gericht die richtige ist. Wie ein Omelette am besten gelingt oder ein Steak medium und vieles mehr.

Induktionskochfeld in einem minimalistischen und zeitlosen Design, das schwarzmatte und schwarzglänzende Details raffiniert miteinander kombiniert, 80 cm breit und mit reichlich Platz zum Kochen und Braten

Temperaturgesteuert kochen & braten

Neben den traditionellen Leistungsstufen bieten ein paar neue Kochfelder und Muldenlüfter eine zusätzliche, präzise Temperatursteuerung wie man es von den Einstellungen seines Backofens kennt. So wird anstelle der herkömmlichen Leistungsstufe einfach die Wunschtemperatur gewählt: z. B. 45 °C, um Butter zu schmelzen, 130 °C für sanftes Anbraten, 180 °C für das perfekte Rührei. Modernste Sensortechnologie sorgt dafür, dass die gewählte Einstellung während des gesamten Kochprozesses konstant gehalten wird und nichts überkocht oder anbrennt.

Für gleichbleibend perfekte Ergebnisse

Ein anderes neues Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug und zusätzlicher Temperatursteuerung assistiert im Alltag, indem wiederkehrende Vorgänge wie Wasser erhitzen, Dämpfen und Garen, Nudeln kochen, Braten oder fertige Speisen warmhalten automatisiert und optimiert wurden. Seinen Nutzern stehen hierfür eine entsprechende Wasserkoch-, Dämpf-, Pasta-, Temperaturhalte- und Bratfunktion zur Verfügung – alle mit permanenter Kontrolle des gesamten Kochvorgangs. Das gibt Sicherheit bei der Essenszubereitung.

„Neue Induktionskochfelder und Muldenlüfter bringen mit ihren intelligenten analogen und digitalen Produkt-Features Innovation, Flexibilität, eine hohe Ästhetik und Performance sowie sehr viel Komfort und Unterstützung in die Küche. Das gilt für jede Zielgruppe und auch unabhängig vom individuellen Koch-Level“, so das Fazit von AMK-Geschäftsführer Volker Irle.

