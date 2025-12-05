Trevira CS® läutet die Heimtextil 2026 mit der Kampagne „WE CARE“ ein.

Indorama Ventures, ein weltweit tätiges Unternehmen für nachhaltige Chemie, präsentiert seine Marke Trevira CS® eindrucksvoll und sozial verantwortlich auf der Heimtextil 2026 vom 13. bis 16. Januar 2026 in Frankfurt am Main. Das Motto der Messe lautet: „WE CARE“.

„WE CARE“: Fokus auf Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und Handwerkskunst

Trevira CS® verwandelt gemeinsam mit seinen Partnern den traditionellen Messestand in ein interaktives und inspirierendes Erlebnis am Trevira CS Gemeinschaftsstand (Halle 3.1, Stand G95). Das Motto „WE CARE“ steht für das tiefe Engagement für die Textilindustrie, Brandschutz, einen bewussten Umgang mit Ressourcen und soziale Verantwortung.

„Wir engagieren uns für die Textilindustrie, den Brandschutz in Innenräumen, die Gemeinden, in denen wir tätig sind, den verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen und für Sie und Ihre Lieben. Auf der Heimtextil 2026 verlagern wir den Fokus von einer passiven Präsentation hin zu einem aktiven, einprägsamen und bedeutungsvollen Erlebnis“, so Svenja Fromm, Global Communication and Brand Manager bei Fibers.

Stofferlebnis: Sinneserfahrung und soziale Wirkung

Im Mittelpunkt des „WE CARE“-Standes steht eine interaktive Aktivität, die die Sinneserfahrung fördert und gleichzeitig einen guten Zweck unterstützt:

1. Sinneserfahrung: Besucher, darunter Innenarchitekten, Dekorateure und Medienvertreter, sind eingeladen, die Trevira CS-Stoffe zu berühren, zu fühlen und damit zu arbeiten. So erhalten sie ein tieferes Verständnis für wesentliche Eigenschaften wie Fall, Gewicht und Textur. Stoffspenden von verschiedenen Partnern wurden zu Kissenbezügen verarbeitet. Partner dieser Handwerksaktion ist hum Kissen aus Sulingen. Seit über 20 Jahren steht hum für nachhaltiges Design, hohe Qualität und faire Zusammenarbeit bei Kissen. Deshalb verwendet das Unternehmen für seine in Deutschland gefertigten hum Design- und Outdoor-Kissen ausschließlich hochwertige, zertifizierte Materialien. Das Wertversprechen: Wohlfühlen in jeder Umgebung! Auch von Trevira CS-Partnern wurden Kissenbezüge aus verschiedenen Ausstellungsbereichen und Vitrinen beigesteuert – alle warten nun auf den nächsten Schritt.

2. Unvergessliches Erlebnis & Gutes tun: Die WE CARE-Aktion lädt Besucher der Heimtextil ein, Kissenbezüge mit dauerhaft schwer entflammbaren Fasern von Indorama Ventures zu füllen. Durch diese praktische Erfahrung können die Teilnehmer die Haptik und die handwerkliche Qualität des Stoffes hautnah erleben.

3. Ein Akt der Nächstenliebe: Alle während der Ausstellung gefertigten Kissen werden an den Lions Club Wiesbaden übergeben. Dieser sorgt dafür, dass die fertigen Kissen an Bedürftige in der Region verteilt werden und unterstützt damit zwei Initiativen: „Herzenswärme“ und „IFB“ (Inklusion.Förderung.Betreuung/Inklusion.Support.Care.), die sich für die Inklusion von Kindern mit Behinderungen einsetzt. Wir haben daher um die Spende von Trevira CS-Stoffen gebeten, die nach Öko-Tex Standard 100 Klasse I und II zertifiziert sind.

Das Team von Trevira CS freut sich sehr über die Partnerschaft mit hum und dem Lions Club Wiesbaden sowie deren Partnern IFB und Herzenswärme und ist sehr dankbar für die vielen farbenfrohen und wunderschönen Trevira CS-Stoffe, die wir für diese Aktion erhalten haben. Ein herzliches Dankeschön geht an alle: (Stoffe, die zum Zeitpunkt der Pressemitteilung eingegangen sind).

• Baroni Filati S.r.l.

• DHJ Weisters Ltd.

• Engelbert E. Stieger AG

• Exportacion Exit Fabrics

• G-Tex Srl

• Gebrüder Munzert GmbH & Co. KG

• JAB Josef Anstoetz KG

• Lodetex S.p.A.

• Mottura S.P.A.

• Pugi RG S.r.l.

• Regina Baumann GmbH

• Rothboeck Textilien GesmbH

• Skopos Fabrics Limited

• Teksko Kadife Fabric San. A.S.

• TF Creation S.A.S.

• Tessitura Gerosa srl

• Tintoria filati Sala S.r.l.

Trevira CS Gemeinschaftsstand: Innovationen in Flammschutz und Design

Der Trevira CS Gemeinschaftsstand präsentiert eine vielfältige Auswahl an schwer entflammbaren Produkten für Heimtextilien und den Objektbereich. Die Aussteller zeigen Produkte für alle textilen Anwendungsbereiche – von Spinn- und Spezialgarnen mit Flammschutz der Marke Trevira CS über leichte Gardinen und Polsterstoffe bis hin zu Web- und Strickwaren sowie Sonnenschutzlösungen für den Innenbereich.

Spezielle Informationswände in der Galerie bieten einzigartige Einblicke in die Marke Trevira CS, ihre Submarken, strenge Markenprüfungen, verschiedene Anwendungsbereiche und die zukünftige Ausrichtung mit fortschrittlichen Recyclingmaterialien.

Ausstellende Partner am Gemeinschaftsstand von Trevira CS (Halle 3.1, G95)

Trevira CS freut sich, gemeinsam mit diesen renommierten Partnern auszustellen:

• Baroni Filati S.r.l.

• FILTRADING S.R.L.

• ILCAT S.P.A.

• TORCITURA LEI TSU S.R.L.

• LODETEX S.P.A.

• MOTTURA Spa

• PIF sarl

• Pugi RG S.r.l.

• Tintoria filati Sala S.r.l.

• Selvafil S.A.

• Hum Kissen

• The Lion Club Wiesbaden

Deja™: Nachhaltigkeit durch Recyclingmaterialien

Indorama Ventures präsentiert auf der Heimtextil 2026 die neue Markenfamilie deja™ und unterstreicht damit sein Engagement für eine nachhaltige Zukunft. Deja steht für Fasern, Garne und technische Textilien, die aus bereits vorhandenen Ressourcen hergestellt werden. Dadurch werden CO₂-Emissionen und Umweltbelastung deutlich reduziert, während gleichzeitig die Leistungsfähigkeit von Neuware erreicht wird.

Diese nachhaltige Produktfamilie aus Stapelfasern, Filamentgarnen und technischen Textilien eignet sich für vielfältige Anwendungen, darunter Heimtextilien, Bekleidung und Fahrzeuginnenausstattungen. Indorama Ventures und Trevira CS® laden alle Besucher ein, das „WE CARE“-Konzept kennenzulernen, ein Kissen zu füllen und mit den Partnern von Trevira CS sowie den Marken Trevira CS® und deja™ in Kontakt zu treten.

