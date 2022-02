Ulrike Pesta übernimmt Geschäftsführung der BSH Österreich

Die erfahrene Vertriebs- und Marketingexpertin Ulrike Pesta kommt von der Coca Cola Hellenic Bottling Company, wo sie 2016 als Key Account Direktorin Handel & Gastronomie begann und anschließend mehr als vier Jahre bis zuletzt die Business Unit Handel leitete. In dieser Funktion war sie verantwortlich für das gesamte Handelsgeschäft in Österreich, Führung und Steuerung des Key Account- und Außendienstteams, Entwicklung und Umsetzung der Verkaufsstrategie sowie erfolgreiche Gestaltung und Management der Kundenbeziehungen. „Ich freue mich sehr darauf, mit dem Team der BSH Österreich und unseren Partnern im Fachhandel die Zukunft in Österreichs Haushalten mitzugestalten und dort die Lebensqualität mit innovativen Hausgeräten und Services der BSH-Marken weiter zu verbessern“, so Pesta. Als CEO und Head of Sales & Marketing wird sie von ihrem Vorgänger Michael Mehnert die Bereiche Vertrieb, Marketing und Kundenservice übernehmen. Zu Letzterem zählen auch das eigene Call Center und die fachkundigen Servicetechniker-Teams, die in ganz Österreich im Einsatz sind, um den exzellenten und vielfach ausgezeichneten Kundendienst der BSH-Marken sicherzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bsh-group.com

Quelle: BSHG/Foto: Ilse Lahofer