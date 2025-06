Veterinärmedizin mit Wohlfühlambiente für Mensch und Tier

Die Tierärztliche Praxis Ottersberg, die im August 2024 ihren Neubau eröffnete, steht nicht nur für medizinische Kompetenz, sondern auch für ein ganzheitliches Konzept, das die Bedürfnisse von Tieren, deren Besitzern sowie den Mitarbeitenden der Praxis in den Mittelpunkt stellt. Bei der Gestaltung der Praxisräume, die von Britta Borrmann, Head of Colour im Planungsbüro vom Bauhof Wohnimpuls aus Bremen, realisiert wurden, ging es darum, eine harmonische Balance zwischen Funktionalität und stressfreier Atmosphäre zu schaffen. Gerade in Tierarztpraxen mit ihren vielfältigen Anforderungen ist der Boden ein entscheidender Faktor. In der Einrichtung kamen daher die Kautschukbodenbeläge norament 926 pado und norament 926 satura zum Einsatz. Denn diese erfüllten bei der Raumkonzeption nicht nur die gestalterischen Aspekte, sondern überzeugten gleichermaßen durch ihre Strapazierfähig- und Langlebigkeit.

norament 926 pado: Moderne Terrazzo-Optik im Empfangsbereich

Wichtige Aspekte bei der Materialauswahl für Tierarztpraxen

Seit mehr als 40 Jahren ist die Tierärztliche Praxis Ottersberg ein geschätzter Partner für Tiere und ihre Besitzer – an 365 Tagen im Jahr. In dieser Zeit hat sich die Praxis kontinuierlich weiterentwickelt und ihre Expertise in zahlreichen Bereichen vertieft. Mit einem über 70-köpfigen Team und einer erstklassigen Ausstattung an modernen Instrumenten und medizinischen Geräten bietet sie herausragende Versorgung nicht nur für Kleintiere, sondern auch für Nutztiere und Pferde. Auch beim Neubau setzt man Maßstäbe – dies unterstreicht die Gestaltung der Räumlichkeiten mit hohen Ansprüchen an Funktionalität und Innovation eindrucksvoll. „Wann immer man mit offenen Augen durch Gesundheitseinrichtungen läuft, entdeckt man nora Böden“, so Britta Borrmann. „Denn die Kautschukbeläge bringen alle Eigenschaften mit, die in diesem Segment benötigt werden.“ So legte die Designerin beispielsweise großen Wert auf ökologische Aspekte. Um ein gesundheitsförderndes Umfeld sicherzustellen, wurden Baustoffe gewählt, die einen positiven Einfluss auf die Innenraumluft und das Wohlbefinden haben. „Unsere Anforderungen an den Boden waren: Verschleißfestigkeit, Langlebigkeit und natürlich ein modernes Design“, so die Projektplanerin weiter. Diese Ansprüche haben die Kautschukbeläge am besten erfüllt Auch Tierpfoten fühlen sich auf den rutschsicheren und fußwarmen Böden wohl.

Interne Tests bestätigen Praxistauglichkeit

Bei der Gestaltung wurde auf ein Wohlfühlambiente geachtet. Gleichzeitigen standen eine leichte Reinigung und eine gute Fleckentfernbarkeit im Vordergrund. „Um dies zu gewährleisten haben wir eigene Praxistests durchgeführt – mit Blut und eingefärbten Desinfektionsmitteln. Die Kautschukböden haben uns auch hier auf ganzer Linie überzeugt,“ ergänzt Borrmann. So fand norament 926 pado mit seiner Terrazzo-Optik Anwendung im Eingangsbereich, den Behandlungszimmern, dem Flur und den Büros. Für den OP wurde norament 926 satura gewählt, weil auf seinem Ton-in-Ton-Design selbst kleinste Blutflecken sofort erkennbar und rückstandslos entfernbar sind.

Hält auch bei hoher Belastung stand

Ein zentraler Bestandteil der Ottersberger Praxis ist die hauseigene Apotheke, die eine beson-dere Herausforderung für den Boden darstellt. Hier werden Medikamente in großen und schweren Gebinden mithilfe einer Ameise zur Lagerfläche transportiert. „Die 3,5 mm dicken Kautschukfliesen halten der mechanischen und dynamischen Belastung mühelos stand“, so Borrmann abschließend.

Eine Tierarztpraxis, die nicht nur höchsten funktionalen Ansprüchen gerecht wird, sondern gleichzeitig ein Ambiente schafft, in dem sich sowohl Mensch als auch Tier rundum wohlfühlen.

