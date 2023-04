Vielfalt aus einer Hand – Die Ostermann-Konfiguratorwelt

Nicht immer hat ein Betrieb die Kapazitäten zur Verfügung, die er gerade benötigt. Da ist es gut, dass man viele Möbelelemente in der Ostermann-Konfiguratorwelt online gestalten und bestellen kann. Mit einer einzigen Anmeldung erhält man Zugriff auf verschiedene Konfiguratoren. Man muss nicht mehrere Seiten besuchen, deren Zugangsdaten verwalten und sich in neue Systeme einarbeiten. Ein weiterer Vorteil: Mit den Konfiguratoren lassen sich Gestaltungsvarianten schnell und einfach kalkulieren. Zahlreiche Möbelelemente werden im Anschluss in der Ostermann-eigenen Fertigung hergestellt. Konfigurationen sind bei folgenden Produkten möglich:

Einbaufertige Möbelelemente

Ein gutes Beispiel für die Vielfalt bei den Ostermann-Konfiguratoren sind Küchenmöbel: Hier kann man beinahe alle Elemente online gestalten und einbaufertig bestellen: von den Wangen und Fronten über Möbelrollläden und Glasrahmen bis zur Arbeitsplatte mit der passenden Nischenrückwand. Für den Eingangsbereich, das Schlafzimmer oder den Dachausbau kommen Schiebetürsysteme mit bis zu 6 Türen hinzu. Auch innerhalb der einzelnen Konfiguratoren ist Vielfalt angesagt: sowohl bei den Materialien und Oberflächen als auch bei den möglichen Ausführungen und Fertigungsstufen.

Schubkästen und Schubkastensysteme

Mit Nova Pro Scala und Vionaro von Grass sowie ArciTech und AvanTech You von Hettich können Tischler/Schreiner bei Ostermann namhafte Schubkastensysteme auf Maß konfektioniert bestellen. Und das nicht nur für Standardkorpusmaße, sondern individuell gefertigt, in allen verfügbaren Zargenlängen und -höhen. Zusätzlich gibt es Holzschubkästen in vielen Holzarten mit unterschiedlichen Oberflächen und Verbindungen.

Millimetergenauer Zuschnitt für Rollenware und Profile

Nicht jeder Betrieb hat ausreichend Platz oder das passende Werkzeug, um große Rollenware oder Aluminiumprofile zu schneiden. Deshalb werden bei Ostermann Möbellinoleum und Antirutschmatten für Schubkästen sowie Griffleisten, Griffmulden und Profile aus Aluminium auf Wunschmaß geschnitten und versendet. Die maßgerechte Bestellung im Konfigurator spart Zeit und Arbeit und verhindert zudem lästige Restmengen.

Individuelle Ausstattung von Möbelsteckdosen

Mit Evoline bietet Ostermann seinen Kunden eine breite Palette an Möbelsteckdosen. Speziell im Büromöbelbau reicht die schlichte Stromversorgung längst nicht mehr aus. Die modernen Steckdosenlösungen können in der Konfiguratorwelt deshalb je nach Kundenwunsch individuell mit Strom-, Daten- und/oder Multimediamodulen bestückt werden.

Alle Vorteile der Konfiguratorwelt auf einen Blick

• Eine Anmeldung. Ein System.

• Vielfalt innerhalb der einzelnen Bereiche

• Varianten schnell und einfach kalkulieren

• Von der Standardlösung bis zum individuellen Bedarf

Vielfalt für den Möbelbau: In der Ostermann-Konfiguratorwelt lassen sich verschiedenste Möbelteile gestalten und bestellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: Ostermann