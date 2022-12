Villeroy & Boch-Gewinnspiel für Küchenprofis – Die Gewinnerinnen und Gewinner stehen fest

Petra Dräger vom Küchenstudio Spiegelstraße wurde als Gewinnerin des Wettbewerbes ausgezeichnet

Die Resonanz war groß – aus den zahlreichen Einsendungen aus ganz Deutschland und Österreich wurden nun die Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost. Über den Hauptpreis, ein exklusives Wochenende bei Villeroy & Boch in Mettlach, kann sich Petra Dräger vom Küchenstudio Spielgelstraße freuen. In Ihrer Ausstellung präsentiert Frau Dräger eine weiße Subway-Spüle mit passendem Zubehör und einer Edelstahlarmatur aus der Serie Como sowie eine Timeline Einbauspüle in der grauen Keramikfarbe Fossil zusammen mit einer Steel Expert Compact Armatur.

Der Beitrag von Cihan-Firat

Weitere vier Gewinnerinnen und Gewinner erhalten Gutscheine im Wert von je 150 € für den Villeroy & Boch E-Shop Dining & Lifestyle: Cihan Firat von der Living Küchen GmbH kombiniert eine Subway-Unterbauspüle in der Farbe Graphite mit einer Edelstahlarmatur und Accessoires aus der Serie Finera im Finish Bronze. Daniel Preißer, Die exklusive Küche, akzentuiert eine weiße Siluet-Einbauspüle mit einer Edelstahlarmatur aus der Serie Umbrella mit Finish Anthracite, während Christoph Zeller, Küche & Handwerk Zeller, die Siluet-Spüle im flächenbündigen Einbau

zusammen mit einer Steel Expert Armatur, ebenfalls in Anthracite, zeigt. Bei Anita Meyer, Meyer’s Küchenstudio, ist eine weiße Subway 45 Compact Einbauspüle zusammen mit einer Finera Edelstahlarmatur zu sehen.

Der Beitrag von Christoph Zeller

Johanna Rupp, Trademarketing Küche von Villeroy & Boch, freut sich über die rege Teilnahme und die vielen Ideen: „Und ich bin wirklich begeistert, wie kreativ unsere Premiumspülen und Armaturen im Handel in Szene gesetzt werden. Herzliche Glückwünsche an die Gewinnerinnen und Gewinner und ein großes Dankeschön an all unsere Partnerinnen und Partner aus den Küchenstudios!“

Weitere Informationen finden Sie unter www.villeroyboch.com

Quelle: Villeroy & Boch