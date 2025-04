Villeroy & Boch und Ideal Standard auf der ISH 2025 – Ein neuer Blick auf das Bad

Villeroy Boch Antao Luxury Allbeige Life on Mars

Kein Wunder also, dass sich das Bad immer mehr als vollwertiger Wohnbereich etabliert – mit Atmosphäre und einem Design, das Wohlbefinden schafft. Die Villeroy & Boch Gruppe greift diesen Wandel auf und setzt mit seinem neuen, von den Designern Christian Haas, Gesa Hansen und Roberto Palomba entworfenen Messestand auf der ISH 2025 ein klares Statement: Eine Inszenierung, die Großzügigkeit, minimalistischen Luxus und Wohnlichkeit vereint.

Das Bad als Lebensraum

Gesa Hansen

In einer Welt, die immer schnelllebiger wird, steigt das Bedürfnis nach Orten der Entschleunigung. „Das Bad ist der letzte wirklich private Raum des Hauses, daher kommt seiner Gestaltung eine ganz besondere Bedeutung zu,“ sagt Gesa Hansen. Ein gut designtes Bad bietet nicht nur Rückzug, sondern steigert aktiv das Wohlbefinden und trägt zum täglichen Ritual der Entspannung bei. Fließende Übergänge, organische Formen und natürliche Materialien schaffen eine Umgebung, die Ruhe und Geborgenheit vermittelt. Auf der ISH 2025 zeigt die Villeroy & Boch Gruppe, wie das Bad als offener, architektonisch durchdachter Wohnbereich funktioniert – und welchen Beitrag es zu einem bewussten, nachhaltigen Umgang mit Ressourcen leistet.

Farb- und Materialtrends: Warmer Minimalismus

Gerade in der heutigen Zeit, in der wir mehr und mehr auf Abstand gehen und unser Alltag immer digitaler wird, ist Anfassen zum echten Luxus geworden. Vor allem im eigenen Zuhause macht sich das Bedürfnis nach Sinnlichkeit bemerkbar. Haas und Hansen hatten somit für Villeroy & Boch die Idee einer Badezimmer-Inszenierung bei der Haptik, Texturen und die Schönheit natürlicher Materialien an vorderster Stelle stehen: Möbel aus edlem Massivholz, seidig polierte 3-D-Fliesen und Waschbecken aus hochwertiger Keramik in naturverbundenen Tönen. Anstelle eines harten Schwarz-Weiß- Kontrasts setzen Haas und Hansen auf ein sanftes Farbkonzept aus warmen Anthrazit- und hellen Sandtönen. Dadurch entsteht ein Spiel aus Schatten und feinen Zwischentönen, die dem Raum Charakter und Eleganz verleiht. Die monochrome Farbpalette in erdigen Midtones sorgt für sanfte Übergänge und ein wohliges Gefühl – die beiden Designer fassen diesen Stil als „warmen Minimalismus“ zusammen.

Villeroy Boch Skyla Set1

Luxus mit Bestand

Christian Haas ©Markus Jans

Auch der Begriff von Luxus wird heutzutage neu definiert. Statt kurzlebiger Moden rückt eine Ästhetik in den Fokus, die auf Langlebigkeit, Qualität und Nachhaltigkeit setzt. „Der wichtigste Trend ist die Abkehr von Trends – hin zu Dingen, die bleiben,“ sagt Christian Haas. Materialien und Verarbeitung spielen dabei eine zentrale Rolle: Sie sollen nicht nur edel aussehen, sondern sich auch im Alltag bewähren. „Quiet Luxury“ beschreibt das Konzept, das Haas, Hansen und Palomba perfekt umgesetzt haben. Ihr Design ist nahbar und überzeugt durch Produkte, die mit Haptik, Funktionalität und zeitloser Ästhetik über Jahre hinweg Bestand haben. Dabei ist beständiges Design mehr als ein Gestaltungselement, nämlich ein bewusstes Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. „Mehr denn je müssen Designer heute einen ethischen und verantwortungsbewussten Ansatz verfolgen und die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihrer Vision stellen. Der Respekt vor der Umwelt ist keine Option, sondern unerlässlich für eine bewusstere, harmonischere und respektvollere Zukunft unseres Planeten“, sagt Roberto Palomba.

Luxus von IdealStandard

Quelle: Villeroy&Boch