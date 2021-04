Vorstellung – MY CARE BED

Im Laufe unseres Lebens verändert sich unser Schlafen. Je nachdem, in welcher Lebensphase wir uns befinden, wandeln sich auch die Ansprüche an unser Schlafumfeld. Erschwertes Aufstehen aufgrund von körperlichen Gebrechen oder unangenehmes Liegen wegen gesundheitlicher Beschwerden erfordern eine neue Form der Unterstützung im Schlafzimmer.

Ein neues Bett mit erweiterten Funktionen kann diese Unterstützung bieten. Das MY CARE BED mit seinem motorisierten Hublift macht Liegen und Schlafen maximal komfortabel, erleichtert das Aufrichten und Aufstehen bei Tag und Nacht und hilft bei alltäglichen Aufgaben. Dabei fügt es sich stilvoll und unauffällig in Ihre persönliche Lebenswelt ein.

Optimale Unterstützung in jeder Situation. Maximale Funktion, kinderleicht in der Bedienung. Das MY CARE BED bietet Ihnen durch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten bei Tag und bei Nacht größten Komfort.

IM BETT

Komfortabel liegen, schlafen, lesen, fernsehen oder einfach nur entspannen. Durch die einfache Bedienung per Knopfdruck lässt sich Ihr Bett jederzeit in die richtige Position fahren.

IM ALLTAG

Wäsche rückenschonend zusammenlegen, Matratze leicht beziehen, Angehörige komfortabel pflegen und vieles mehr. Durch die einstellbare Betthöhe unterstützt Sie das MY CARE BED bei vielen Herausforderungen des Alltags.

Größe, Material und Zubehör: Stellen Sie sich das MY CARE BED ganz nach Ihren Ansprüchen zusammen. Und in Kombination mit dem MY BED eröffnet sich Ihnen die Möglichkeit auf ein formschönes Doppelbett. Mit MY CARE verwandeln Sie Ihr bestehendes Bett in ein Funktionsbett. Der nachrüstbare Hublift mit Unterfederung sorgt dank Highend-Technik und umfangreichen Funktionen für maximalen Komfort in allen Lebenslagen.

Zur besseren Veranschaulichung hat RUMMEL MATRATZEN hat zum Thema MY CARE BED zwei Videos gedreht.

Quelle: Rummel Matratzen