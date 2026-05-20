Warum und wie Raum zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen wird

Am 12. Mai war es so weit: Sedus überzeugte an der Seite des Senats der Wirtschaft als Co-Host bei einem exklusiven Event im Coworking Space bluebird.space in Salzburg. In dem modernen Social Hub, das Sedus 2025 in Zusammenarbeit mit den Inhabern Helene und Markus Stainer neugestaltet hat, trafen sich rund 40 Führungskräfte der Region zum Austausch und Netzwerken.

Die Fragestellung der Abendveranstaltung war schnell gefunden: „Kultur entsteht nicht remote – oder doch?“. Für Peter Sablatnig, Managing-Direktor Sedus Österreich ist die Antwort klar: „In einer hybriden Gesellschaft braucht es Orte, die Menschen verbinden, Vertrauen fördern und Teams stärken. Wir erleben bei unserer Arbeit jeden Tag, dass ein bewusst gestalteter Arbeitsplatz Vertrauen, Führung, Teamwork und Innovationskraft unterstützt und damit gleichzeitig die Leistungs- sowie Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens steigert. Die Investition in einen gut durchdachten Arbeitsplatz bringt Menschen zurück ins Büro und regt den Austausch, das Miteinander und die Unternehmenskultur an – das ist ein Win-Win für alle.“

Das Büro ist vorbei – oder doch nicht?

Lange haben sich Unternehmen nicht getraut, ihre Mitarbeitenden wieder ins Büro zurückzuholen. Diese Zeiten verändern sich zunehmend. Rund ein Drittel der Führungskräfte will die Angestellten wieder im Büro haben, doch längst nicht alle wollen zurück. Viele Firmen suchen heute nach einer neuen Balance, die sowohl den Bedürfnissen der Mitarbeitenden als auch den Anforderungen der Unternehmen gerecht wird.

Der Implusvortrag von Ernst Holzapfel, Marketing-Direktor bei Sedus, beschäftigte sich genau mit diesem Spannungsfeld. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, welche Rolle physische Arbeitsräume künftig für Unternehmenskultur, Innovationskraft und Zusammenarbeit spielen.

„Unternehmen brauchen Umgebungen, die anpassungsfähig, skalierbar und langfristig nutzbar sind“, erklärt Holzapfel. „Genau hier sehen wir eine große Chance. Sedus unterstützt Kunden mit individuellen Lösungen, die Veränderungen ermöglichen – etwa durch modulare Einrichtungssysteme, multifunktionale Räume und Konzepte, die sich leicht umbauen oder umnutzen lassen.“

Holzapfel betonte dabei, dass Unternehmenskultur nicht allein durch Prozesse, Führung oder Leitbilder entsteht, sondern immer auch durch die Arbeitsumgebung selbst geprägt wird. „Kultur ist, was Menschen tun, wenn niemand zuschaut. Und der Raum ist das erste Signal, das jeder liest“, so Holzapfel.

In den vergangenen Jahren lag der Schwerpunkt vieler Bürokonzepte vor allem auf Gemeinschaftstischen, Besprechungsecken oder Lounge-Bereichen. Diese Angebote sollten Begegnung und Austausch fördern. Gleichzeitig rückte jedoch ein anderes wesentliches Bedürfnis zunehmend in den Hintergrund: die Möglichkeit, konzentriert und fokussiert arbeiten zu können.

Besonders in hybriden Arbeitsmodellen seien physische Begegnungen weiterhin entscheidend für Vertrauen, Zugehörigkeit und Innovation, erläuterte Holzapfel bei seinem Impulsvortrag. Viele der wertvollsten Ideen entstünden nicht in geplanten Meetings, sondern im spontanen Austausch zwischen Terminen oder beim gemeinsamen Kaffee. Moderne Arbeitswelten müssten deshalb Orte schaffen, an denen Begegnung, Konzentration und Identifikation gleichermaßen möglich werden.

Der Impulsvortrag endet mit einer offenen Fragerunde gefolgt von einem intensiven Austausch in entspannter Atmosphäre.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedus.com

Quelle: sedus