Was kostet ein neues Bad? Wie komme ich am besten zu einem neuen Badezimmer? Bei diesen Fragen tappen viele Bundesbürger im Dunkeln. Denn es gibt viele Dinge zu beachten. Schließlich ist das Bad der bei Weitem komplexeste Raum in Bezug auf Planung, technische Ausstattung und Integration in die Infrastruktur des Hauses. Dementsprechend viele Menschen sind an seiner Gestaltung beteiligt: Planer, Verputzer, Fliesenleger, Maler, Elektriker und federführend der Installateur. Aber wer muss wann kommen? Wie lange brauchen die einzelnen Gewerke für ihre Arbeit? Wie sieht es mit den Kosten aus?

Einfach und sicher zum neuen Bad

Durch die genaue Zeitplanung, einen fairen Festpreis sowie die Überwachung der kompletten Bauabwicklung durch einen erfahrenen Handwerksprofi kommen Renovierer am schnellsten und einfachsten zum ihrem Traumbad. Wer sich für die Komplettrenovierung durch einen bad&heizung-Betrieb entscheidet, profitiert von der Expertise renommierter SHK-Betriebe, die bei der Produktauswahl kompetent beraten, alle Leistungen organisieren und die Abwicklung im Überblick behalten. Schwer zu beziffern, aber dennoch von höchstem Wert ist dabei die Kreativleistung: Welche familiären Abläufe sind zu berücksichtigen und welche Produktfeatures sind für das individuelle Bad wichtig, damit in der täglichen Rush-Hour jeder Handgriff sitzt und die Kunden es am Abend auch als Private Spa genießen können? Wie passen örtliche Gegebenheiten, Materialien, Farben und Produkte stilistisch zusammen? Bauherren haben im Installateur einen professionellen Ansprechpartner über alle Gewerke hinweg von der Planung bis zur Endmontage, der am Ende auch dafür sorgt, dass bei der pünktlichen Übergabe des neuen Bades kein Schmutz zurückbleibt.

Was kostet eine Komplettsanierung?

Der Qualitätsstandard von professionell erstellten, modernen Badezimmern ist in punkto Komfort, Sicherheit und Technik nicht mehr mit den Bädern zu vergleichen, die sie ersetzen. Doch mit welchen Kosten müssen Bauherren nun rechnen? Um hierzu einen praxisnahen Richtwert zu erhalten, hat die bundesweit aktive Handwerkerkooperation bad&heizung AG bei ihren Mitgliedern im Oktober 2023 die durchschnittlichen Sanierungskosten und mit 7 bis 8 m² die Durchschnittsgrößen deutscher Bäder ermittelt. Demnach betragen die Kosten inklusive neuer Rohrleitungen, Elektro-, Maler-, Maurer- und Fliesenarbeiten für ein Bad mittlerer Ausstattung durchschnittlich 34.350 Euro. Im Jahr 2018 lag der Wert für Mittelklassebäder noch bei 28.500 Euro, was eine Preissteigerung von 19,3 % in fünf Jahren bedeutet. „Das liegt natürlich nicht allein an den bis zu 30 % teurer gewordenen Sanitärprodukten“, bewertet bad&heizung-Vorstand und Handwerksmeister Dirk Schlattmann das Ergebnis. „Die Preisentwicklung spiegelt auch die allgemeine Kostensituation in der Bauwirtschaft wider. Dabei spielt für den zur Sanierung erforderliche Sockelbetrag die Größe des Badezimmers eher eine untergeordnete Rolle.“

Für gehobene Ansprüche lag der Preis für ein Komfort-Bad bei durchschnittlich 45.850 Euro. Bei ausgefallenen Wünschen wie einer Echtholzbadewanne oder einem volldigitalisierten Regenhimmel und elektronisch gesteuerten Armaturen, besonderen Fliesen oder Marmor können auch mal 80.000 Euro pro Bad zusammenkommen. Der untere Durchschnittswert für die fachgerechte, individuelle Komplettbadsanierung eines 7 bis 8 m² großen Basis-Bades liegt bei 28.400 Euro. Über alle drei Kategorien hinweg wurden regionale Unterschiede festgestellt. Ist das Budget geringer, kann eine Teilsanierung in Angriff genommen werden. Die Dauer für die Komplett-Sanierung liegt im Schnitt bei 15 Arbeitstagen.

Wer gleich wissen möchte, was alles möglich ist und was die persönliche Badsanierung kostet, kann den Konfigurator, Wunschbad-Assistent und Onlineplaner auf www.badundheizung.de/konfi nutzen. Dazu muss nur die Größe des Bades angegeben und die gewünschte Ausstattung festgelegt werden. Am Ende erhält man umgehend ein sorgfältig durchkalkuliertes, realistisches Detailangebot. Zudem informiert die Handwerkerkooperation dort auch über die aktuell gültigen staatlichen Zuschüsse des aktuelle KfW-Bad-Förderprogramm.

Weitere Informationen finden Sie unter www.badundheizung.de

Quelle: Bad und Heizung; Duravit/Villeroy & Boch AG