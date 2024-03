WEBUILD Energiesparmesse Wels 2024 war ein großartiger Erfolg

Das Stimmungsbarometer zeigt nach oben und Wels ist der Motor der Gebäudetechnik- und Bau-Branchen. Ein hohes Interesse an Heizungsumstellung und Photovoltaik, an den neuen Förderungen und Innovationen dominierten die Gespräche. Die Messe konnte ihre einmalige Stellung als bekannteste Messe für die Energiewende, als Treffpunkt für die Fachwelt, als wichtigste jährliche Branchenmesse und als SHK-Leitmesse in Österreich unter Beweis stellen.

Helge Oberleithner von Quooker auf der Energiesparmesse Wels

Neben den Vorteilen des Standorts mit der zentralen Erreichbarkeit, 70 Erstausstellern unter den insgesamt 380 Ausstellern und die Präsenz von Unternehmen aus dem 2- und dem 3-stufigen Vertrieb waren es die neuen Ideen, beispielsweise der 3-Tages-Fachmessebereich, dem SHK-Trendpodium und dem Netzwerkabend „Lange Nacht der Installation“, die von den Fachbesucher:innen als „gelungene Bereicherung“ angesehen wurden. Die 3-tägige Fachmesse wurde von Ausstellern vielfach als „großartig“ bezeichnet, die einen enormen „Schwung und Motivation“ in die Branche und unter die Professionisten brachte. Vor dem Hintergrund der mit Jahresanfang von der Bundesregierung aufgestellten attraktiven Förderungen war bei allen Heizungs- und Energietechnik-Anbietern der Aufschwung und die Investitionsbereitschaft der Endkunden spürbar, für die die diesjährige Messe eine kräftige Initialzündung war. Die Aussagen „Es geht bergauf“, „positive Aufbruchsstimmung“, „enormer Zulauf“ und „riesiger Besucherandrang“ waren vielfach an den Ständen zu hören.

WEBUILD Energiesparmesse ist weiter geöffnet

Die diesjährige WEBUILD Energiesparmesse wurde erneut als Hybrid-Veranstaltung durchgeführt. Durch dieses Angebot können sich Interessierte noch bis Ende Mai digital auf www.energiesparmesse.at über die neuesten Produkte der Aussteller informieren und direkt mit ihnen in Kontakt treten.

Save-the-Date

Die Jubiläumsveranstaltung – 40 Jahre WEBUILD Energiesparmesse – findet von 5. bis 9. März 2025 in der Messe Wels statt. SHK-Fachtage 5. – 7. März, BAU-Fachtag 6. März, Publikumstage 7. – 9. März 2025.

Quelle: Messe Wels/Foto: Roland Pelzl