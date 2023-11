Weihnachten bei next125 — Tradition trifft Opulenz in der Küche

Für die Weihnachtsküche 2023 wurde der Berliner Content Creator Mike Klar (@HerrKlar) ausgewählt, der besonders durch seine Gestaltungen von Interieurs und seinen extrovertierten Charme auffiel. Die Challenge für ihn lautete, eine Küche von next125 im Spannungsfeld von Minimalismus und Opulenz zu dekorieren. Dazu brachte er nicht nur seine eigenen Dekoideen ein, sondern kombinierte sie mit Designer-Sitzmöbeln von Cor und charakteristischen Stücken aus einer der ältesten Porzellanmanufakturen Europas: Meissen.

nx670 Nussbaumholz mit vertikalen Rillen erhellt durch die Frame Wall und gespiegelt in Lametta – ein wahres Fest des Lichts.

Minimalismus und Materialkontrast

Die dieses Jahr von next125 ausgewählte Küche besticht durch ihre Schlichtheit und ihre Materialkontraste. Im Arbeitsbereich verleihen die Elemente aus SensiQ Inox mit Edelstahloptik (nx930) der Küche einen technisch geradlinigen Akzent, der den klassisch anmutenden Charakter des Nussbaumholzes kokett kontrastiert. Die hinterleuchtete Frame-Wall setzt nicht nur Lieblingsstücke gekonnt ins Licht, sondern adelt auch einfache Küchenhelfer zu Hinguckern. Zum Wohnbereich verströmt der natürliche und warme Farbton des Nussbaumholzes mit vertikalen Rillen (nx670) zeitlose Eleganz und harmonische Wärme. Flankiert durch das preisgekrönte next125 Sideboard und den besonderen Esstisch entsteht hier ein Mittelpunkt in der kühlen Zeit. Eine Küche, die zwar im Mittelpunkt steht, sich aber gleichzeitig zurücknimmt und damit die Individualität ihrer Bewohner ideal unterstreicht.

Lametta und hochwertiges Porzellan — eine unerwartete Harmonie

All dies verbindet Mike Klar mit sorgfältig ausgewählten Dekorationselementen und erschafft ein festliches Ambiente. „Beim Styling der Weihnachtsküche ist das Motto‚ Tradition trifft Opulenz‘. Ich wollte weg vom klassischen Weihnachtsmotiv. Die eher klassische Anmutung der Materialien sollte aufgebrochen werden, jedoch nicht unruhiger, sondern moderner und edler wirken“, erklärte Mike Klar seine Aufgabe, „außerdem war mir wichtig, dass in der Küche eine Atmosphäre herrscht, in der Menschen gerne zusammenkommen.“

Links: Kontrastreiches Material trifft auf opulent in Szene gesetzte, traditionelle Dekoration. | Rechts: Mike Klar vollendet das Weihnachtsgesteck mit einer roten Amaryllis.

Das silbern funkelnde Lametta lenkt die Blicke auf sich. Es ist das Herzstück der Dekoration und ziert den Weihnachtsbaum ebenso wie den Adventskranz. Die Küche trägt das ihrige zum Lichterspiel bei. Die hinterleuchtete Frame Wall erhellt den ganzen Raum in angenehmem Licht und spiegelt sich in den gläsernen Elementen des Sideboards, Weinkühlers und der Vitrine.

Die beleuchtete Sockelzone der zentralen Kücheninsel sorgt für Magie im Raum. Als Gegensatz zum metallisch blitzenden Lametta bringt Mike Klar die Farbe Rot ins Spiel und setzt damit bewusste Kontrapunkte. Sei es mit den roten Kerzen im vom Lametta funkelnden Adventskranz, den Rottönen im modern gestalteten Lieblingsgemälde über dem Sideboard bis hin zur bewährten Weihnachtsblüte, der roten Amaryllis.

Links: Festlich gedeckt mit Meissener Porzellan bittet next125 zum Weihnachtstisch. | Rechts: “Affe mit Birne“ und next125 Sideboard, darüber ein Bild von Mike Klar, drei Kunstwerke mit eigenem Stil.

Zum Festtisch im Kerzenschein bittet next125 mit dem handgefertigten Meissen-Service Vitruv Graphic und einem exquisiten Rote-Beerendessert. Ein farblich abgestimmter Traum, der die festliche Zeit gestalterisch bindet. Blickfangend daneben ist das Sideboard, das bewusst mit der Opulenz des Kontrasts aus einem abstrakten Wandgemälde und einer kostbaren Porzellanfigur auf der Ablage, „Affe mit Birne“ aus der Porzellan-Manufaktur Meissen, geschmückt ist. Diese Statue nach den Entwürfen des Künstlers Johann Gottlieb Kirchner (1706-1786) besticht durch aufwendige Handwerkskunst und einen erquickenden Charme, der eine ganz eigene Note in die weihnachtliche Gestaltung bringt.

Diese einmalige Küchengestaltung führt vor, wie die Dekoration voll Raffinesse und Hingabe ein festliches Ambiente schafft, das den Gefühlen für Familie und Freunde würdig ist. Hier findet man sich gerne zum Festabend ein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.next125.com

Quelle: Schüller Küchen