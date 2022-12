Weihnachtsbaum-Event 2022

Weit über 200 Teilnehmer genossen den Kundenevent der Firmengruppe, der bereits zum fünften Mal durchgeführt wurde. In diesem Jahr konnten die Kunden und ihre Familien bei verschneiter Landschaft und traumhaftem Weihnachtswetter begrüsst werden. Auf dem schönen Bauernhof gabs für die ganze Familie einiges zu entdecken: Allem voran fieberten die Gäste einem Erlebnis der besonderen Art entgegen. Nach einem kurzen Spaziergang zum 400m entfernten Grundstück mit wunderschönen Tannen in unterschiedlichen Grössen, gab es eine schwierige Wahl zu treffen. Bei den unzähligen, duftenden Bäumen fand nämlich jeder gleich seinen ganz persönlichen Favoriten. Hatte man sich dann auf eine Tanne geeinigt, hiess es «Action!», die die Kunden gerne mitmachten. Für den ultimativ frischen Weihnachtsbaum durfte man selbst Hand anlegen und seine Tanne eigenhändig fällen. Ungeübten stand der Bauer mit der Motorsäge hilfreich zur Seite.

Frische Grillwürste, das feine Raclette und die hausgemachte Gerstensuppe – alles in ausgesuchter Bio-Qualität und frisch auf dem bekannten Tannenhof produziert – kam bei den grossen und

kleinen Besuchern hervorragend an und sorgte für eine angenehme Wärme von innen. Eine besondere Attraktion für die kleinen Gäste waren die zutraulichen Ponys. Die kleinen stolzen Reiter wurden mit leuchtenden Augen sanft durch die Landschaft getragen, während die Eltern mit anderen Kunden und Mitarbeitern einen fröhlichen Glühwein-Plausch mit angeregten Gesprächen genossen.

Zum Abschied nahmen die begeisterten Teilnehmer also nicht nur die Erinnerung an einen fröhlichen Tag mit nach Hause, sondern ihren „ganz eigenen“ Weihnachtsbaum, der noch die ganze Adventszeit und an den Feiertagen für wunderbare Weihnachtsstimmung sorgen wird.

