Weitere Varia-Expansion: Neues hochwertiges Studio in Ilsfeld am Netz

Auf rund 600 qm zeigt der engagierte Unternehmer 16 Küchen von Artego, Varia Purion und Leicht. Marcus Zeeh bringt einschlägige Branchenerfahrung mit und setzt diese nun zusammen mit der anspruchsvollen Kundschaft in Küchenträume um.

Der 56-jährige gelernte Maschinenbauer und technische Zeichner hatte vor 28 Jahren im Außendienst bei Quelle gestartet und wechselte dann rasch in den Studiobereich. Zuletzt war er sechs Jahre bei Reddy Küchen in Neckarsulm als Verkaufsleiter aktiv und hatte zuvor weitere längerfristige Stationen bei bekannten Küchen-Franchiseunternehmen. Das hochwertige Verkaufen kennt Marcus Zeeh durch seine langjährige Tätigkeit in einem bulthaup-Studio.

In der attraktiven Ausstellung findet sich die kreative Handschrift des Existenzgründers wieder, der auch gleichzeitig begeisterter kuechenspezialisten.de-Partner ist. „Es war schon immer mein Traum, mich selbständig zu machen und ein eigenes Studio zu haben. Ich werde bei Varia Franchise-typisch unterstützt – aber ich habe noch Freiheiten als Unternehmer. Das hochwertige Verkaufen liegt mir und ich habe viel Spaß an Architektur und schönen Dingen“, so Zeeh, der zudem den tollen Support durch das Varia-Team bei der Neugründung hervorhebt.

„Im Rahmen unserer Franchisekonzeption mit festen Regularien zählt immer auch die Persönlichkeit des Unternehmers und dessen Kreativität und Leidenschaft im Studio“, hebt Varia-Geschäftsführer Patrick Florea, der sich über den aktiven neuen Partner freut, deutlich hervor. Varia zählt mittlerweile über 130 Küchenstudios in ganz Europa und ist weiter ganz klar auf Wachstumskurs – weitere Eröffnungen sollen dieses Jahr noch folgen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.derkreis.de

Quelle: DER KREIS