Nach einem ersten Büro und Showroom in Grand Rapids, Michigan, kommen im weiteren Verlauf des Jahres Showrooms in Los Angeles und New York hinzu. In enger Kooperation mit den international renommierten Designern Jonathan Olivares und Erwan Bouroullec nutzt Kvadrat diese als strategische Hubs, um den amerikanischen Markt und eine globale Kundschaft vor Ort zu bedienen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kvadrat.dk

Quelle: Kvadrat