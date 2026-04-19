Weniger CO₂, stärkere Bindungen: Indorama Ventures unterstützt Kunden auf der Techtextil

Auf der diesjährigen Techtextil in Frankfurt am Main konzentriert sich Indorama Ventures auf drei zentrale Kundenanforderungen, die die Materialinnovation in der Textil- und Vliesstoffindustrie prägen:

1. Aus Textilien und Verpackungen recycelte Stapelfasern und Filamentgarne, die den Wandel der Branche hin zu einer Kreislaufwirtschaft vorantreiben.

2. Biobasierte Lösungen, die als Drop-in-Lösungen eine signifikante Reduzierung der CO₂-Emissionen ermöglichen.

3. Hochleistungs-Bindefasern für überlegene Bindungseffizienz und geringere Kosten.

Dank etablierter regionaler Lieferketten unterstützt Indorama Ventures seine Kunden weiterhin mit zuverlässigen und skalierbaren Lösungen. Dies ist in den heutigen dynamischen globalen Märkten besonders wichtig. Gleichzeitig ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

• deja™ ist die Produktmarkenfamilie von Indorama Ventures, die Kunden dabei unterstützt, CO₂-Emissionen bei gleichbleibender Leistung zu reduzieren. Fasern und Garne aus Textil- und Verpackungsabfällen (sowohl vor als auch nach dem Verbrauch) sind in einer breiten Palette an Farben, Querschnitten und Funktionalitäten für Anwendungen in Sportbekleidung, Schuhen, Fahrzeuginnenausstattungen, Arbeitskleidung und vielem mehr erhältlich.

• stronga™ ist die Produktmarkenfamilie von Indorama Ventures, die den Bedarf von Kunden an Festigkeit in anspruchsvollen Anwendungen wie Bauwesen, Filtration, Automobilindustrie und industriellen Endprodukten deckt. Das breite Portfolio an Bikomponenten-Stapelfasern umfasst solche für den Einsatz in Airlaid- und Airlaid-Verfahren zur Herstellung thermisch gebundener Absorptionsstrukturen sowie flexibler oder hart komprimierter Verbundstrukturen.

Treffen Sie das Team in Halle 9.0, Stand A80/A82

Besucher der Techtextil vom 21. bis 24. April sind herzlich eingeladen, sich mit den Vertriebs- und Technikteams von Indorama Ventures in Halle 9.0, Stand A80/A82, auszutauschen und Nachhaltigkeitsstrategien sowie die Materialauswahl für zukünftige Endverbraucherbedürfnisse zu besprechen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.indoramaventures.com

Quelle: INDORAMA