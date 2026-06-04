Wenn der Boden Teil des Spiels wird: nora Kautschukböden im städtischen Kindergarten Moosburg

Mit dem Neubau des dreigruppigen Kindergartens in der Erzgebirgstraße hat die Stadt Moosburg an der Isar zu Jahresbeginn 2026 eine moderne Bildungseinrichtung eröffnet. Entworfen vom Architekturbüro heinz pflüger partner architekten, fügt sich der eingeschossige Baukörper in Holzrahmenbauweise harmonisch in sein Umfeld ein und setzt Maßstäbe für kindgerechtes Lernen. Großzügige Fensterflächen sorgen für helle Innenräume und eine enge Verzahnung von Innen‑ und Außenraum. Fast der gesamte Kindergarten wurde mit noraplan sentica Kautschukböden ausgestattet. Eine liebevoll gestaltete Intarsie der Isar verleiht dem großzügigen Spielflur seinen unverwechselbaren Charakter und wird zum Markenzeichen der Einrichtung.

Bewährte Böden für kindgerechte Räume

Der Bahnenbelag noraplan sentica erfüllt die hohen Anforderungen an Strapazierfähigkeit, Pflegeleichtigkeit und Sicherheit im Kindergartenalltag und bietet zugleich vielfältige gestalterische Möglichkeiten. „Wir haben mit nora Böden bereits in anderen Projekten sehr gute Erfahrungen gemacht. Für uns als Planer ist es entscheidend, dass die Nutzung in der Praxis reibungslos funktioniert und alle Beteiligten zufrieden sind“, erläutert Architekt Rudolf Heinz. Deshalb waren sie auch in Moosburg wieder die erste Wahl. Die Kautschukbeläge Made in Germany überzeugen durch ihre materialtypischen Eigenschaften wie Robustheit, Rutschfestigkeit und eine angenehme Haptik. „Auf nora ist Verlass: Die Böden sind sicher und schadstofffrei – ideale Voraussetzungen für Kinder, die täglich viele Stunden auf dem Boden spielen“, ergänzt Heinz.

Die Isar als spielerisches Gestaltungselement im Raumkonzept

Das räumliche Herzstück des Kindergartens bildet ein rund vier Meter breiter und 40 Meter langer Spielflur, der alle Gruppenräume miteinander verbindet und als Begegnungs‑ und Bewegungszone konzipiert ist. Die unmittelbare Lage Moosburgs an der Isar inspirierte das Architekturbüro zu einem besonderen gestalterischen Detail. Der Fluss wird in Form einer Raumintarsie erlebbar. Diese wurde im Weinheimer Werk auf einer Ultraschall-Schneideanlage präzise geschnitten und verlegefertig geliefert. So schlängelt sich die Isar durch den gesamten Spielflur. Brücken, Sandbänke und Übergänge markieren die Zugänge zu den Gruppenräumen und laden die Kinder zum aktiven Spiel ein – sogar kleine Holzsegelboote können auf dem Flusslauf bewegt werden. „So wird der Boden nicht nur zum Gestaltungselement, sondern selbst Teil des Spiels“, beschreibt Heinz das Konzept.

Der Boden als Teil des Spiels – Die Raumintarsie wurde im Weinheimer Werk auf einer Ultraschall-Schneideanlage präzise geschnitten und verlegefertig geliefert.

Sicherheit für bewegungsintensive Bereiche

Im Bewegungsraum kommt noraplan sentica acoustic zum Einsatz. Der 4 mm starke Kautschukbelag bietet durch seine kraftabsorbierenden Eigenschaften zusätzlichen Schutz bei Stürzen. Gerade in Bereichen mit hoher Dynamik trägt der Boden zur Sicherheit der tobenden Kinder bei.

Der städtische Kindergarten in der Neustadt zeigt exemplarisch, wie nora Kautschukböden Räume schaffen, in denen Gestaltung und Spiel nahtlos ineinandergreifen.

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Quelle: Interface/Fotos:: © Elmar Witt