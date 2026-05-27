Wertgarantie: Griaß Di St. Wolfgang

Voller Tagungssaal, als Patrick Döring den 365er Profi-Treff eröffnete

Zu den Kernthemen der diesjährigen Tagung im Scaleria Event Resort zählten erneut „Mieten statt kaufen“, das Recht auf Reparatur, WERT-Management 2.0. – das Schulungsprogramm für Führungskräfte, Motivation für die Mitarbeitenden im Handel, Tipps aus der Praxis sowie der neue Komplettschutz für Küchen. Auch die obligatorische Einordnung der gesamtwirtschaftlichen Lage durfte genauso wenig fehlen, wie ein bestens organisiertes Rahmenprogramm, welches den Trip für die Top-Partner zu einem unvergesslichen Erlebnis werden ließ.

Erfolgstipps aus dem Handel – für den Handel

In diesen doch sehr schwierigen Zeiten sorgt der 365er Profi-Treff Jahr für Jahr für Motivation sowie neue Ideen und Anreize für den Fachhandel. Vor allem der Tagungspart ist von großem Interesse für alle Teilnehmenden. Dabei standen in diesem Jahr vor allem die Tipps aus dem Handel für den Handel im Mittelpunkt. Da wurde mit kreativen und humorvollen Videos gezeigt, wie Fachhändler erfolgreich auf die aktuelle Situation reagieren, sei es, wenn es um Konsumflaute, Ideen für den Social Media-Auftritt oder fehlende Frequenz im Ladengeschäft geht. Insbesondere die Idee des Welcome-Managers, der die Kunden im Geschäft begrüßt und so den Einstieg in das Kauferlebnis erleichtert, kam sehr gut an. Auch die Schutzmöglichkeiten für Gebrauchtgeräte, konsequente Umsetzung von Dienstleistungen und „Mieten statt kaufen“ wurden vorgestellt. Zuvor hatte Thilo Dröge, Geschäftsführer Vertrieb bei Wertgarantie, seinen Part mit einem Rückblick auf das Vorjahr eröffnet und die Teilnehmenden begrüßt: „Ein 365er Profi-Treff ist immer das Ereignis im Jahr, wo die besten Unternehmerinnen und Unternehmer im Wertgarantiekontext aus Deutschland und Österreich zusammenkommen. Und wir geben euch dabei Themen mit, die ihr am Montag direkt umsetzen könnt.“ Über Slido wurde abgefragt, wie es den Teilnehmenden derzeit im Markt ergeht. Wenig überraschend gab ungefähr die Hälfte an, es laufe derzeit weniger gut oder sogar schlecht. Dies entspricht auch der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage, auf die der Wertgarantie-Vorstandsvorsitzende Patrick Döring wie üblich zum Start der Tagung einging. Dabei sprach er auch die derzeit herausfordernde wirtschaftliche Situation an, das befürchtete Nullwachstum und die Zurückhaltung der Deutschen beim Geldausgeben: „Das ist das Umfeld, in dem wir arbeiten und kämpfen müssen.“ Gleichzeitig betonte er aber auch die Chancen mit Wertgarantie und die gute Partnerschaft mit dem Handel: „Wir haben uns wieder eher seitwärts bewegt, aber dennoch im Vorjahr 1,8 Millionen Neuverträge abgeschlossen und das vor allem dank Ihnen, unseren Partnern im Handel. Und mit diesen Partnern sind wir auch in diesem Jahr wieder auf dem Weg moderat zu wachsen. Vielen Dank dafür.“ Mehr als nur positiv sei dabei vor allem die herausragende Combined Ratio von 91,9 zu nennen, was bedeutet, dass Wertgarantie auch weiter auf einer sehr soliden Basis steht.

Thilo Dröge, Patrick Döring, Maurice Jöhler und Konstantin Scheiermann

Recht auf Reparatur: Ideal vorbereitet

Einen wichtigen Part nahm auch in diesem Jahr das Thema „Recht auf Reparatur“ ein, welches zeitnah in nationales Gesetz gegossen werden muss. Die Entwürfe liegen mittlerweile vor und so bezog sich Thilo Dröge auf die Frage: „Sind eure Mitarbeiter schon optimal vorbereitet? Denn die Uhr tickt und der 31. Juli ist schon näher als ihr denkt.“ Dabei geht es laut Dröge vor allem um die Reparierbarkeit von Geräten, den nachhaltigen Umgang mit Geräten und den vielen Chancen, die damit einhergehen. Laut einer Studie können sich aber schon jetzt nur noch 15 Prozent der deutschen Haushalte eine ungeplante Reparatur von 300 Euro oder mehr leisten. „Und was das bedeutet und welche Möglichkeiten wir also bieten, sollte dabei jedem klar sein“, zeigte Thilo Dröge auf. Wichtig sei es, beim Thema „Recht auf Reparatur“ den Kunden bestmöglich zu begleiten und Lösungen aufzuzeigen. Dafür stünden in der Wertgarantie-Akademie die passenden Informationen und Schulungen bereit. Thilo Dröge betonte noch einmal: „Habt ihr eure Prozesse und Servicepreise bereits angepasst? Und nutzt die Chance, das Thema in eure gesamte Vermarktung zu integrieren und sprecht wirklich jeden Kunden auf Wertgarantie an.“

Neues vom Wert-Management

Die Qualifizierung von Führungskräften, die Wertgarantie mit Hilfe seines Wert-Management-Programms durchführt, ist weiterhin das A und O bei der Führung von Mitarbeitenden und der notwendigen Transformation vom Verkäufer zum Beziehungsmanager. Mit Wert-Management 2.0 stellte Christian Gischow, Abteilungsleiter Vertriebsservices bei Wertgarantie, in St. Wolfgang die Neuheiten bei diesem Schulungsprogramm vor und formulierte dazu die provokante Frage: „Machen deine Mitarbeitenden schon das, was du von ihnen willst? Denn gesunde Führung ist nachweislich ein Erfolgsfaktor für unternehmerischen Erfolg.“ Mit noch mehr Praxis will man noch mehr Erfolg garantieren. Dazu startet man künftig mit einem Self-Check als E-Learning und der Frage, wo Bedarf ist. Im sogenannten Aufbau-Modul werden dann u.a. Gesprächssituationen geübt. Dafür stehen die ersten zwei per KI-gesteuerten Avatare bereit, mit denen die Führungskraft Gespräche mit Mitarbeitenden vorbereiten kann. Danach folgt das Transfer-Modul, in dem mit fünf KI-Avataren, die unterschiedliche Typen an Mitarbeitenden verkörpern, die verschiedensten Situationen geübt werden können. Abschließend werden dann im Teammodul gemeinsam die Erfolgsfaktoren erfolgreicher Top-Teams erarbeitet. Thilo Dröge finalisiert. „Ihr stellt somit die Weichen, in Zukunft noch erfolgreicher mit eurer Mannschaft zusammenzuarbeiten, sorgt für eine noch bessere Stimmung im Team und dafür, nachhaltig und gemeinsam eure Ziele erreichen zu können.“

„Mieten statt kaufen“: Auftrag zum weiteren Ausbau

„Mieten statt kaufen“ nimmt vor allem in Österreich immer mehr Fahrt auf und auch in Deutschland entwickelt sich das neue Mietmodell von Wertgarantie innerhalb der laufenden Pilotphase sehr erfolgreich. Vor einem Jahr in Athen stellte Wertgarantie das Pilotprojekt für Deutschland vor und in diesem Jahr folgte von Thilo Dröge quasi die Vertrauensfrage. Laut einer Slido-Umfrage nutzen derzeit 35 Prozent der Anwesenden das Modell. Mehr als ¾ der Teilnehmenden waren aber der Meinung, dass Wertgarantie das Modell weiter ausbauen soll. So groß und wichtig sind die Chancen, die „Mieten statt kaufen“ dem Fachhandel bietet und daher nimmt Wertgarantie diesen Auftrag auch sehr ernst.

Österreichische Gemütlichkeit, Segelflieger und eine atemberaubende Wassershow

Wie in jedem Jahr stand aber nicht nur der Tagungspart auf der Tagesordnung, sondern ein bestens organisiertes Rahmenprogramm sorgte für Abwechslung und leuchtende Augen bei den Teilnehmenden. Nach dem zünftigen und traditionell geprägten Hüttenabend mit Alphornbläserbegrüßung und Volksmusik, standen am Samstag die Ausflüge auf dem Programm. Und da wurde wie immer sehr viel Abwechslung geboten. Neben einer Fahrradtour gab es auch die Möglichkeit Hallstatt oder Bad Ischl zu besuchen, den See auf dem Schiff zu erkunden oder auf den Schafberg zu wandern. Der Nachmittag stand dann zur freien Verfügung und wurde für Fahrten mit extra bereitgestellten SUPs und Elektrobooten auf dem See, Shoppen in St. Wolfgang oder Relaxing am See genutzt. Final wurde schließlich im Scaleria Event Resort diniert und der Abend mit einer Segelfliegershow der Flying Bulls am Himmel und einer atemberaubenden Wassershow, bei der u.a. auf eine Wand aus Wasser die Wertgarantie-Botschaften projiziert wurden, inklusive kleinem Feuerwerk, perfekt abgerundet.

Die Wassershow faszinierte die Teilnehmenden

Impulse und Euphorie

All diese Botschaften und Eventhighlights sorgten bei den Teilnehmenden für nahezu grenzenlose Begeisterung, wie auch Christian Grashofer, Inhaber der HSNK GmbH in Neunkirchen, hinzufügte: „Der 365er ist wieder sensationell, denn das Event ist wie immer großartig organisiert und so haben wir viele gute Impulse mitnehmen können. Wir treffen auch unsere österreichischen Händler-Kolleginnen und Kollegen nicht jeden Tag irgendwo und das ist das Tollste für uns. Natürlich ist es auch von Vorteil, in diesem Jahr Heimvorteil zu haben, aber da wir aus dem südlichen Niederösterreich kommen, sind wir ja auch nicht so oft im Salzkammergut.“ Und natürlich durfte auch der obligatorische Ausblick auf 2027 nicht fehlen. Dann geht es ins kroatische Dubrovnik an die wunderschöne Adriaküste. Grund genug für die Top-Partner, sich so schnell wie möglich zu qualifizieren und dann wieder dabei sein zu können. Die Vorfreude war auf jeden Fall riesig.

Gruppenbild mit tollstem Seepanorama. Foto: Kevin Münkel

Weitere Informationen finden Sie unter www.wertgarantie.at

Quelle: Wertgarantie Fotos: Felix Albertin, Kevin Münkel