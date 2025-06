Wertstoffe sichern mit den WESCO® Abfallsystemen

Vertreter der Möbelindustrie interessierten sich besonders für Innovationen wie Pullboy Soft Fusion, ein leichtgängiges Frontauszugssystem, das der Ausrüstung für die Wasserkonditionierung ausreichend Platz einräumt. Auch die Möglichkeiten für Sonderanfertigungen und ihre serienmäßige Produktion wurden auf der Fachmesse besprochen. Mit Erfahrung und Know-how entwickelt Naber erstklassige Lösungen für den knappen Stauraum in Küchenschränken.

Das Angebot an WESCO® Abfallsystemen ist über Jahrzehnte auf gleichbleibend hohem Qualitätsniveau gewachsen. Robuste Klassiker mit Vollauszugsschienen zur Bodenmontage sind durch platzsparende Systeme zur einfachen Seitenwandmontage ergänzt worden. Auf die individuelle Einbausituation kann flexibel reagiert werden.

„Einbausysteme 2025“ mit allen Produktdetails

Bei den Lösungen für vorhandene Auszüge punktet WESCO® mit einer großen Auswahl schicker Behälterkombinationen und hochwertigem Zubehör, mit dem die Behälter sicher platziert sind. Für vorhandene Zargensysteme in verschieden breiten Küchenschränken stehen hervorragende Lösungen ebenso zuverlässig bereit wie für Drehtüren. Wäscheauszüge für Schränke mit Frontblenden komplettieren das WESCO® Sortiment.



Alle Varianten sind mit ihren Produktdetails und mit Konfigurationsbeispielen in der Broschüre „Einbausysteme 2025“ erläutert. Sie steht auf naber.com zum Download bereit. Das SELECTAkit® Sortiment von Naber umfasst weitere bewährte Klassiker für das häusliche Abfallmanagement. Naber bietet Küchenzubehör im Vollsortiment inklusive zeitgemäßer Lichttechnik an und ist mit dem Hersteller für hochwertige LED-Lichtsysteme Domus Line seit langen Jahren partnerschaftlich verbunden. Auf dem Gemeinschaftsstand mit dem Markenanbieter aus Italien befanden sich die Abfallsammler in direkter Nachbarschaft zur Möbelbeleuchtung.

Produktions-Ressourcen im Blick auf die Kreislaufwirtschaft neu zu denken, wie es als Leitidee der diesjährigen interzum formuliert worden war, entspricht dem Ziel der Abfalltrennung in privaten Küchen. Wertstoffe werden für die Verwertung gesichert und nicht weggeworfen. Ein weiteres Plus für nachhaltiges Wirtschaften generiert die langlebige Qualität der WESCO® Abfallsysteme, an der Verbraucher Tag für Tag Freude haben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.naber.com

Quelle: Naber