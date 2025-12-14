WESCO® präsentiert ikonisches Design und zahlreiche Neuheiten auf der Ambiente 2026

Auf der Ambiente 2026 vom 6. bis 10. Februar in Frankfurt am Main zeigt WESCO ®, wie sich dieser charakteristische Markenstil weiterentwickelt: mit einem modernisierten Sortiment, spannenden Produktneuheiten und einem emotionalen Messeauftritt im Stil des „American Diner“.

To-Go-Produkte im WESCO® Stil

Erstmals schlägt WESCO® die Brücke in die mobile Welt: Mit einem neu entwickelten To-Go-Sortiment überträgt die Marke ihre charakteristische Designsprache auf den modernen Lifestyle für unterwegs. Klare Formen, hochwertige Materialien und die vertraute WESCO® Farbwelt prägen diese neue Produktkategorie, die stilvolle Begleiter für den mobilen Alltag bietet – langlebig, funktional und ästhetisch auf den Punkt gebracht.

WESCO® Single Grandy rot

Neuheiten für vier Pfoten

Auch die Haustierwelt bekommt ihren Platz im WESCO® Universum: Mit dem „Buddy Bin“, einem 30-Liter-Vorratsbehälter für Trockenfutter, und den zwei Größen der „Buddy Bowls“ hält das ikonische Design Einzug in den Pet-Bereich. Robuste Materialien, durchdachte Details und die charakteristische Farbwelt sorgen dafür, dass sich die neue Serie nahtlos in das bestehende Sortiment einfügt – und gleichzeitig ein neues Kapitel eröffnet.

Clever aufbewahren mit „Dotty Bold“ und „Dotty View“

Ein weiterer Schwerpunkt der Messepräsentation liegt auf intelligenten Lösungen für die Vorratshaltung. Die neuen Serien „Dotty Bold“ und „Dotty View“ bringen frischen Schwung in den Küchenalltag. Beide Linien erscheinen in den Größen Mini, Medium und Maxi und sind auf handelsübliche Verpackungsgrößen abgestimmt – von Mehl bis Spaghetti. Das erleichtert nicht nur die Organisation, sondern schafft auch visuelle Harmonie im Küchenregal. „Dotty View“ bietet zusätzlich ein praktisches Sichtfenster, während die stapelbare Konstruktion beider Serien für Ordnung und Übersicht sorgt.

WESCO® Pushboy Junior sand mat

Neue Akzente im Außenbereich

Auch im Outdoor-Bereich setzt WESCO® zur Fachmesse Ambiente in Frankfurt neue Akzente. Die Standascher-Serie „Ashboy“ kombiniert robuste Materialqualität mit optischer Klarheit und ist in drei Varianten erhältlich: als Basisversion, mit flacher Abdeckung oder mit schützender Haube. So finden Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ebenso wie private Haushalte das passende Modell für ihren Außenbereich.

„Cubeboy“ – klare Linie in vier Größen

Mit dem „Cubeboy“ stellt WESCO® zudem eine vollständig neue Standabfallsammler-Serie vor. Die kubische Form, die klare Gestaltung und die Varianten von 5 bis 20 Litern – inklusive einer doppelten 20-Liter-Ausführung – machen ihn zum vielseitigen Alltagshelfer. Der „Cubeboy“ wird künftig den bekannten „Big Doubleboy“ ersetzen und fügt sich stilistisch wie funktional in die erneuerte Sortimentsstruktur ein.

Neu geordnet und konsequent weitergedacht

Begleitend zu den zahlreichen Produktneuheiten hat WESCO® das gesamte Sortiment überarbeitet und neu strukturiert. Neue Namen, klar definierte Kategorien und ein einheitlicher Markenauftritt sorgen dafür, dass Händler und Konsumenten künftig noch schneller erkennen, wo ein Produkt im Gesamtsortiment verortet ist. Der neu definierte „Bathboy“ ist nur eines von vielen guten Beispielen für diese stringente, markenkonforme Sortimentslogik hochwertiger Haushaltswaren aus Metall.

Ein Messeauftritt mit ikonischem Charakter

Der WESCO® Stand 9.3 D39 auf der Ambiente 2026 ist im Stil eines retro-futuristischen American Diners gestaltet – ein Ort, an dem Farbwelt, Materialität und Formensprache der Marke ein atmosphärisches Gesamtbild schaffen. Der Messeauftritt wird damit zum lebendigen Ausdruck des Pioniergeists, der WESCO® seit jeher prägt, und setzt sowohl ikonische Klassiker als auch alle Neuheiten stark in Szene.

WESCO® Kickboy rot

Weitere Informationen finden Sie unter www.naber.com

Quelle: © Naber GmbH