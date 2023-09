Wie Verrenkungen in der Küche vermieden werden

Eine länger andauernde Neigung von rund 20 Grad nach vorne reicht schon aus, um die Bandscheibe zu belasten und langfristige Schäden hervorzurufen. Mit der richtigen Planung der Küche können nicht nur Rücken und Gelenke geschont, sondern auch Platz und Zeit gespart werden. So geht’s:

Die richtige Höhe ist der Schlüssel

Zur Vorbeugung von Rückenleiden ist die optimale Arbeitshöhe das Maß aller Dinge. Als Faustregel gilt: Die Arbeitshöhe soll 15cm unter dem Ellenbogen liegen, der Herd ca. 20cm. Idealerweise sollten also die drei Arbeitsbereiche Vorbereiten, Kochen und Spülen unterschiedliche Arbeitshöhen haben.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Arbeitshöhe der individuellen Körpergröße anzupassen: Die Maße der Hauptarbeitsperson sind dabei ausschlaggebend, sodass alle Arbeitsbereiche mit der entsprechenden Höhe geplant werden. Oder man integriert verstellbare Sockel, die je nach Größe variiert werden können.

Schlau spülen

Beim Spülzentrum ist der Boden der Einbauspüle die eigentliche Aktivfläche. Daher sollte diese oberhalb der normalen Arbeitshöhe geplant werden. Im Optimalfall sollte der Spülenboden 10 bis 15cm unter der Ellenbogen-Höhe liegen. So wird die Bandscheibe entlastet und der Rücken geschont.

Im Spülenunterschrank ist oft das Mülltrennsystem verborgen. Mit einer sensorbetriebenen Öffnungsunterstützung lässt sich der Frontauszug durch einfache Fußbetätigung über einen Sensor im Sockelbereich ganz leicht öffnen. Ideal wenn man beide Hände voll hat, um Küchenabfälle zu entsorgen.

Ergonomisch eingebaute Elektrogeräte

Bei der Küchenplanung ist wichtig, dass Elektrogeräte ergonomisch in die Küche integriert werden. Hierbei werden die Elektrogeräte in bequemer Zugriffshöhe eingebaut. Das erhöht den Komfort und ermöglicht ein rückenschonendes Arbeiten.

Neben Kühlschrank, Backofen und Geschirrspüler lassen sich auch Dampfgarer, Mikrowelle und Kaffeevollautomat in ergonomisch richtiger Höhe integrieren. Dunstabzugshauben der neuen Generation gewährleisten durch schräg angeordnete Abzugsfläche optimale Kopffreiheit, auch bei größeren Menschen.

Stauraum leicht zugänglich

Der Vorratsschrank oder auch Apothekerschrank mit seinem leichtgängigen Frontauszug ist ein intelligentes Stauraumwunder. Alles ist übersichtlich und von beiden Seiten greifbar. Die Einsatzkörbe sind in der Höhenposition verstellbar. Ein langes Suchen von Zutaten und Küchenhelfern gehört der Vergangenheit an.Oberschränke mit Klappen oder Faltlifttüren bieten tolle Übersicht und freien Zugriff, da keine geöffneten Türen im Weg sind.

Ergonomie-Tipps für die Küchenplanung

Mit den Ergonomie-Tipps für die Küchenplanung wird eine Kochlandschaft geschaffen, in der nicht nur gekocht, sondern auch die körperliche Gesundheit und Umwelt geschont wird:

• Plane Backofen, Kühlschrank und Geschirrspüler in bequemer Sicht- und Greifhöhe in der Küche ein.

• Achte auf genügend Bewegungsfreiheit zwischen elektrischen und mechanischen Geräten.

• Plane in der Küche für die Arbeitsbereiche Vorbereiten, Kochen, Spülen ergonomische Arbeitshöhen ein.

• Deine Hauptarbeitsfläche sollte dabei mindestens 120cm breit sein. Die Mindestarbeitsfläche zwischen Kochfeld und Spüle sollte 90cm breit sein.

• Kochstelle und Spüle sollten sich in derselben Küchenzeile befinden.

• Plane die Anordnung der Vorbereitungsfläche, Kochstelle und Spüle entsprechend dem Arbeitsablauf von Rechts- bzw. Linkshändern.

• Laufwege dürfen nicht durch hervorspringende Ecken oder Kanten beeinträchtigt werden.

• Bei einer Eckküche müssen sich alle Küchenschränke öffnen lassen.

• Plane Vollauszüge statt Unterschränke mit Türen. So kommst du viel leichter an dein Geschirr.

• Auszüge und Schranktüren sollten eine Anschlagdämpfung haben. Elektrische Öffnungsunterstützungen sind ebenfalls von Vorteil.

• Plane Lift- bzw. Klappenoberschränke statt Oberschränke mit Türen. Diese erleichtern dir das Öffnen und Schließen.

• Alle Küchenschränke und Geräte sollten so geplant werden, dass von den Arbeitsplätzen direkter Zugriff besteht.

Quelle: ©Küche&Co