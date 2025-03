WIFI-KI-Führerschein ermöglicht sicheren Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Seit dem 2. Februar 2025 müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter ausreichend qualifiziert im Umgang mit Künstlicher Intelligenz sind. Mit dieser neuen KI-Verordnung, auch bekannt als AI-Act, verfolgt die EU das Ziel, den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologien zu gewährleisten.

„Der WIFI-KI-Führerschein sendet ein starkes Signal an Kunden und Geschäftspartner. Unternehmen stellen sich damit aktiv den Herausforderungen der digitalen Transformation“. „Unternehmen sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter zu schulen, um einheitliche Standards in der Nutzung von KI zu etablieren. Unser sogenannte WIFI-KI-Führerschein soll dabei unterstützen, diese Vorgabe zu erfüllen“, sagt Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der WK Wien, und betont: „Mitarbeiter erhalten das notwendige Wissen, um KI-Tools sicher, effektiv und verantwortungsvoll einzusetzen, und entwickeln neben Risikobewusstsein auch Verständnis für ethische und rechtliche Standards. Damit wird aber nicht nur die gesetzlich geforderte KI-Kompetenz sichergestellt. Das stärkt auch die Innovationskraft und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.“

KI als Werkzeug nutzen

Der KI-Führerschein am WIFI Wien umfasst insgesamt 28 Lehreinheiten, die als eLearning-, Online- und Präsenz-Module absolviert werden. „Der KI-Führerschein am WIFI Wien vermittelt das notwendige Wissen, um KI-Tools sicher, effektiv und verantwortungsvoll einzusetzen. Die Teilnehmer lernen, wie KI als Werkzeug genutzt werden kann, um die Produktivität zu steigern. Gleichzeitig vertiefen sie ihre Kenntnisse zu Risiko-Assessment, Sicherheitsmaßnahmen und gesetzlichen Vorgaben wie dem AI-Act oder der DSGVO“, so Peter Butter, IT-Experte und Kursleiter am WIFI Wien. Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf ethischen und gesellschaftlichen Aspekten wie Maschinenethik, algorithmischer Fairness, Bias und Transparenz.

Peter Butter unterstreicht die starke Praxisorientierung des WIFI-KI-Führerscheins: „Alle aktuellen KI-Anwendungen wie ChatGPT, Copilot, Canva mit KI-Funktionen oder KI-Bildgeneratoren kommen zum Einsatz. Dabei können die Teilnehmer in einer eigens entwickelten KI-Umgebung Tools und Algorithmen direkt ausprobieren.” Zusätzlich unterstützen branchenspezifische Vertiefungen, die den Schulungsinhalt auf die Bedürfnisse verschiedener Berufsgruppen zuschneiden. So bietet das WIFI Wien unter anderem Kurse wie „KI-Bilderstellung für Berufsfotografen“ oder „Künstliche Intelligenz als Optimierungswerkzeug der Führung“ an.

Immer am aktuellsten Stand

Die Schulungsinhalte zum KI-Führerschein wurden nach den Vorgaben des AI-Acts entwickelt, regelmäßig von Experten aus Recht, Technik und Didaktik überprüft sowie den aktuellen Entwicklungen angepasst. „Bei Änderungen in Technologie oder Gesetzgebung werden diese umgehend integriert, damit die Kurse den neuesten Anforderungen entsprechen und die Teilnehmer bestens vorbereitet sind. Damit bleibt der KI-Führerschein stets auf dem neuesten Stand“, weiß Butter.

KI-Führerschein als starkes Signal

Der KI-Führerschein dient einerseits dem Zweck, die Vorgaben des AI-Acts zu erfüllen. Andererseits profitieren Unternehmen davon, dass sie moderne KI-Tools in ihre Arbeitsprozesse integrieren. Optimierte Entscheidungsfindung, effizientere Abläufe und spürbare Zeitersparnisse in Schlüsselbereichen wie Marketing, Verwaltung oder Produktion steigern die Produktivität nachhaltig. „Der KI-Führerschein sendet ein starkes Signal an Kunden und Geschäftspartner: Das Unternehmen ist zukunftsorientiert und bereit, sich aktiv den Herausforderungen der digitalen Transformation zu stellen“, schließt Faymann.

Fit für die digitale Welt

Der WIFI-KI-Führerschein vermittelt fundiertes theoretisches und praktisches Wissen, das sicher und verantwortungsvoll in der Anwendung dieser Schlüsseltechnologie macht. Für KI-Interessierte, die sich als zentrale Ansprechperson für KI in ihrem Unternehmen etablieren und kreative Impulse für Innovationen geben möchten, bietet das WIFI Wien ab Mai 2025 die neue Ausbildung zum zertifizierten KI-Beauftragten.

Quelle: WIFI Wien/Fotos: Christina Häusler/Fotografie Weinwurm