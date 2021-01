WIFI Online Infotage – WIFI Wien lädt zur Online Präsentation des neuen Kursprogramms 2021

Von 18. bis 21. Jänner veranstaltet das WIFI Wien, Österreichs größter und vielfältigster Bildungsanbieter, die WIFI Online Infotage unter www.wifiwien.at/online-infotage. „Um fit für die Herausforderungen der Zukunft zu sein, müssen wir uns laufend neues Wissen aneignen. Lebenslange Weiterbildung ist eine der wichtigsten Schlüsselqualifikationen, um in der Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Unsere Online Infotage geben Antwort auf die entscheidende Frage: Welche persönlichen und fachlichen Kompetenzen brauche ich, um gut in eine bewegte Zukunft zu steuern“, sagt Mag. Barbara Kluger-Schieder, Institutsleiterin am WIFI Wien, und betont: „Wiens Unternehmen suchen intensiv nach den besten Köpfen, die den Wirtschaftsaufschwung nach der Corona-Krise begleiten. Jetzt ist der optimale Zeitpunkt, sich für die Zukunft zu rüsten und auf Aus- und Weiterbildung zu setzen.“

An vier Tagen, jeweils von 15 bis 20 Uhr, erhalten Interessierte in 60 Online-Live-Info-Veranstaltungen die wichtigsten Informationen zu aktuellen Aus- und Weiterbildungsangeboten − und das völlig sicher, bequem ohne Anreise, flexibel je nach persönlichen Interessen und kostenlos. Jeder Infotag bietet eine Fülle und Vielfalt von Themenbereichen. Virtuelle Beratungsstände laden ein, individuell herauszufinden, welcher Kurs der richtige ist.

Die Zukunft ist digital: Neuer Lehrgang am WIFI Wien

Alle Welt spricht von Digitalisierung. Doch was steckt tatsächlich hinter den Schlagworten Digitale Präsenz, Crowd Sourcing, Leadership, Datenprotokoll, Big Data und Blockchain? Unternehmen sehen das enorme Potenzial der rasanten technologischen Entwicklungen der letzten Jahre. Wie die digitale Transformation im Unternehmen erfolgreich umgesetzt wird, zeigt der neue WIFI-Lehrgang „Digitalisierung und Innovation von Produkten und Dienstleistungen“, der erstmals bei den Online Infotagen präsentiert wird und im April startet.

Das WIFI Wien lädt ins Netz

Die WIFI Online Infotage gehen über die virtuelle Bühne und bieten an vier Tagen ein interessantes und abwechslungsreiches Programm:

60 Live-Infotermine zur Aus- und Weiterbildung: Zu fixen Terminen können Interessierte live im virtuellen Klassenraum dabei sein und sich mit dem Trainer und der Trainerin austauschen.

Live-Infotermine zu Förderungen: Interessierte erhalten einen kompakten Überblick über Förderungen in der Aus- und Weiterbildung. Das AMS, der waff und weitere Institutionen unterstützen abhängig vom jeweiligen Förderungsschwerpunkt Arbeitssuchende und Wiedereinsteiger, aber auch Unternehmen und Beschäftigte bei ihrer beruflichen Aus- und Weiterbildung.

Virtuelle Beratungsstände ohne Anmeldung bzw. kompakte Aus- und Weiterbildungs-Tipps:

Kundenservice-Kursberatung

waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfond

Bildungs- und Berufsberatung

Online Lernen-Beratung

Werbe Akademie

Berufsakademie des WIFI Wien

FirmenInternTraining

Gewinnspiel: Das WIFI Wien verlost zehnmal 200 Euro Bildungsgutscheine für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Zusätzlich winkt der Hauptpreis von 3000 Euro für die individuelle Wunschausbildung.

WIFI Online Infotage

WANN: 18. bis 21. Jänner 2021 I 15:00 bis 20:00 Uhr

PROGRAMM UND TEILNAHME: www.wifiwien.at/online-infotage

Weitere Informationen finden Sie unter www.wifiwien.at

Quelle: WIFI WIEN, Foto:Florian Wieser