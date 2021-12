WIFI Online Infotage: WIFI Wien präsentiert aktuelles Kursprogramm

Von 17. bis 20. Jänner 2022 veranstaltet das WIFI Wien, Österreichs größter und vielfältigster Bildungsanbieter, die WIFI Online Infotage unter www.wifiwien.at/online-infotage. „Um fit für die Herausforderungen der Zukunft zu sein, müssen wir uns laufend neues Wissen aneignen. Lebenslange Weiterbildung ist eine der wichtigsten Schlüsselqualifikationen, um in der Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Unsere Online Infotage geben Antwort auf die entscheidende Frage: Welche persönlichen und fachlichen Kompetenzen brauche ich, um gut in die Zukunft zu steuern?“, ist Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien, überzeugt. „Von der Lehre bis zur Meisterprüfung, von der Berufsreifeprüfung bis zum akademischen Abschluss − das WIFI Wien unterstützt in vielfältigen Richtungen bei Berufswahl und persönlicher Weiterentwicklung.“

An vier Tagen, jeweils von 15 bis 20 Uhr, erhalten Interessierte in 70 Online-Live-Info-Veranstaltungen die wichtigsten Informationen zu aktuellen Aus- und Weiterbildungsangeboten − und das völlig sicher, bequem ohne Anreise, flexibel je nach persönlichen Interessen und kostenlos. Jeder Infotag bietet eine Vielfalt von Themenbereichen – von Controlling und Finanzmanagement, Digitalisierung, Innovation und Unternehmertum, Markt und Kommunikation über Kompetenz- und Skills-Management bis zu Gesundheit und Balance. Einen weiteren Informationsschwerpunkt bilden die Berufsakademie-Masterlehrgänge, die das WIFI Wien in Kooperation mit der FH Wien der Wirtschaftskammer Wien anbietet. Zusätzlich zu den Online-Live-Info-Veranstaltungen laden virtuelle Beratungsstände ein, individuell herauszufinden, welcher der 3000 WIFI-Kurse der richtige ist.

Bildungspartner WIFI: Klarer Vorsprung bei Bekanntheit und Angebot

Eine zukunftsorientierte Ausbildung steigert die Aufstiegschancen in der Berufswelt und sichert die Position im Unternehmen langfristig. „Die vielfältigen Qualifizierungsangebote des WIFI Wien − von Werkmeisterschule, Werbe Akademie über Berufsreifeprüfung bis hin zu den Masterprogrammen der Berufsakademie − überzeugen durch die Kombination aus kompaktem, theoretisch fundiertem Wissen und praxisbezogener Ausbildung. Mit einem in der Wirtschaft anerkannten Zertifikat rücken Karriereziele in greifbare Nähe“, betont Institutsleiter Christian Faymann.

Die WIFI-Image-Analyse 2021, durchgeführt vom österreichischen Gallup-Institut, zeigt deutlich: Das WIFI dominiert nicht nur ungebrochen die spontane Bekanntheit mit 72% der Nennungen vor dem bfi mit 40% und den Volkshochschulen mit 25%. Bei gestützter Awareness liegt das WIFI sogar mit 93% voran. Das umfangreiche Bildungsangebot und die guten, interessanten Kurse werden in erster Linie als Stärke des WIFI wahrgenommen, gefolgt vom positivem Image. Ein klarer Vorsprung zeigt sich auch bei Praxis-Orientierung, Aktualität und Zukunftsausrichtung sowie eLearning-Angeboten.



Für knapp die Hälfte der Befragten verbesserte sich obendrein die berufliche Situation durch das WIFI-Angebot. Was den Nutzen der Weiterbildung betrifft, vergeben 72% die Topnoten 1 und 2. Als größte Stärken der Ausbildung sehen die Befragten die kompetenten TrainerInnen, die interessant gestalteten und lehrreichen Inhalte und die hohe Qualität der Weiterbildung. Für 46% der Befragten ist das WIFI wichtiger Ansprechpartner. Auch bei zukünftiger Inanspruchnahme von Weiterbildungen wird das WIFI am häufigsten genannt.

WIFI Online Infotage 2022: Top-Beratung zu Weiterentwicklung und Karriere

Die WIFI Online Infotage bieten an vier Tagen ein interessantes und informatives Programm:

70 Live-Infotermine zur Aus- und Weiterbildung: Zu fixen Terminen können Interessierte live im virtuellen Klassenraum dabei sein und sich mit TrainerInnen austauschen.

Bildungs- und Förderberatung: Interessierte erhalten einen kompakten Überblick über aktuelle Förderungen in der Aus- und Weiterbildung. Das AMS, der waff und weitere Institutionen unterstützen abhängig vom jeweiligen Förderschwerpunkt Arbeitssuchende, Personen in Kurzarbeit und WiedereinsteigerInnen, aber auch Unternehmen und Beschäftigte bei ihrer beruflichen Aus- und Weiterbildung.

Virtuelle Beratungsstände, ohne Anmeldung:

Bildungs- und Berufsberatung

Förderberatung

Kundenservice-Kursberatung

Werbe Akademie

WIFI Management Forum

waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfond

Auf Aus- und Weiterbildung setzen und gewinnen

Das WIFI Wien verlost im Rahmen der WIFI Online Infotage 10 x 200 Euro Bildungsgutscheine für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Zusätzlich winkt als Hauptpreis ein Bildungsgutschein im Wert von 3000 Euro für die individuelle Wunschausbildung.

WIFI Online Infotage

WANN: 17. bis 20. Jänner 2022 I 15:00 bis 20:00 Uhr

PROGRAMM UND TEILNAHME: www.wifiwien.at/online-infotage

Quelle: WIFI WIEN/Foto Weinwurm