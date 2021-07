WITTMANN sucht eine/n Mitarbeiter:in als Store Manager und Lead-Einrichtungsberater (w/m/d)

Das österreichische Familienunternehmen Wittmann produziert hochwertigste Polstermöbel in traditioneller Handarbeit. Seit mehr als 120 Jahren steht Wittmann für Präzision, Individualität und eine beispiellose handwerkliche Expertise. In Zusammenarbeit mit international renommierten Designern entstehen perfekt verarbeitete Möbel, die weltweit private Interieurs und außergewöhnliche Objekte bereichern. Wittmann betreibt eigene Flagship Stores in Wien und der Schweiz.

Nun wird für den WITTMANN Flagship Store in Wien zum sofortigen Eintritt eine/n Mitarbeiter:in als

Store Manager und Lead-Einrichtungsberater (w/m/d) gesucht.

Hier geht es zum Suchinserat: wittmann_inserat SR_Leitung Wien 04_2021

Weitere Informationen finden Sie unter www.wittmann.at

Quelle: WITTMANN