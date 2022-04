Wohnen & Interieur 2023: Messe-Triple als absoluter Frequenzbringer

Edi Seliger

Denn die “Wohnen & Interieur” wird gemeinsam mit der “Ferien-Messe Wien” und der “Wiener Immobilien Messe” als Messe-Triple stattfinden. „Wir planen ein spektakuläres Messe-Triple und präsentieren den Besuchern eine noch nie dagewesene Vielfalt an Wohninspiration, Wohnbauprojekten und exklusiven Urlaubsangeboten,“ so Edi Seliger, Head of Operations Living & Construction. „Nicht nur die Besucher werden von der Parallelität dieser starken Lifestylemessen profitieren, sondern auch unsere Aussteller. Wir rechnen mit über 100.000 Besuchern.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.wohnen-interieur.at

Quelle: RX Messen