Papousek erklärt dazu: „Nachhaltigkeit in der Möbelbranche gelingt nicht nur durch Re- und Upcycling. Es benötigt neuartige Geschäftsmodelle, die Kunden wieder vermehrt in den stationären, heimischen Handel zurückbringen. Beispiele für die Möglichkeit, Müll zu vermindern, sind Möbel zu mieten statt zu kaufen sowie Upcycling am Ende des Produktlebenszyklus. Die dringend notwendige Basis dafür werden die Hersteller schaffen, die im Sinne einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft bereits bei der Produktion an das Leben danach gedacht haben.“

Die Idee der Circular Economy, also der Kreislaufwirtschaft, ist es, alles in einem geschlossenen Kreislauf zu halten. Das bedeutet im Fall von Mocca Mint, dass Möbel und Wohnaccessoires durch deren Herstellungsweise, etwa durch den Prozess der Wiederverwertung von gebrauchten oder scheinbar unbrauchbaren Materialien, in etwas Neues, Hochwertiges verwandelt werden und dass Nachhaltigkeit und Design Hand in Hand gehen können.