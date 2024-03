„Wohnen & Interieur“: Hochkarätige Aussteller

Von Branchengrößen wie IKEA bis hin zum spezialisierten Tischler finden die Besucher alles rund ums Wohnen und Einrichten. Große Designmarken wie Rolf Benz, Bretz, Team7 oder Blaha Gartenmöbel werden ebenso vertreten sein wie junge aufstrebende Designer.

Rund um die fulminante Inszenierung der Aussteller bekommen die Besucher noch ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten:

Pop Up Area: Hier stellen sich junge Designer vor, deren Label oft nur online erhältlich ist.

Unikatewelt: Die Unikatewelt ist mehr als nur eine Ausstellung, sie ist eine Zeitreise durch die kreative Evolution. Hier wird jedes Jahr aufs Neue das Unmögliche möglich gemacht, wenn Künstler mit Wasser, Stein, Holz, Glas, Metall und verschiedenen Textilien experimentieren. Diese Materialien sind nicht nur Werkstoffe, sie sind die Leinwände, auf denen Geschichten erzählt werden.

Sonderschau „Nachhaltiges Design aus Österreich”: Die aufsehenerregende Sonderschau, kuratiert vom renommierten Designer Christian Kroepfl, zeigt die Kreationen innovative Möbeldesigner, darunter Preisträger in- und ausländischer Designpreise. Im Fokus der Schau steht der gesamte Lebenszyklus des Objekts, beginnend von der Produktentwicklung bis hin zur Wiederverwertung.

Cooking-Station: Unter der Leitung von Profikoch Julian Kutos bekommen Besucher Inspirationen für feine Rezepte, die in einer Standard-Haushaltsküche, zur Verfügung gestellt von Peter Max, einfach nachgekocht werden können. Unterstützung erhält er von prominenten Gastköchinnen und -köchen, darunter Martina Hohenlohe, Silvia Schneider, Karl Wrenckh oder Clemens Drdla. Heuer neu sind die kostenlosen Masterclasses, bei denen Messebesucher gemeinsam mit Julian Kutos kochen. Eine Anmeldung vorab ist hierzu erforderlich.

„Do-it-Youself“-Workshops: „Selfmaid“ Ingrid Luttenberger zeigt in kostenlosen Workshops wie man mit einfachen Werkzeugen erstaunliche Dekorationen, praktische Gebrauchsgegenstände und sogar köstliche essbare Geschenke für die Ostertage herstellen kann.

Design Sale: Am letzten Tag der Messe verwandelt sich die „Wohnen & Interieur“ in das größte Designatelier Österreichs und besticht mit einer nie dagewesenen Auswahl an Designerstücken und hochwertigen Produkten. Am Sonntag, dem 17. März, findet der „Wohnen & Interieur“ Design Sale direkt am Messegelände statt. Hier bieten Top-Aussteller exklusive Design-Stücke zum Verkauf an und das alles direkt vor Ort.

Sunday-Brunch: Am Sonntag gibt es die Möglichkeit, mit einem gemütlichen Frühstück entspannt in den Messetag zu starten. (Kosten: 14,90 pro Person.) Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Tickets und Informationen finden Sie unter www.wohnen-interieur.at

Quelle: RX Messen/Foto: ChristopherBlank