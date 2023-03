„Wohnen & Interieur“: Innovative Ideen und edles Design für das Zuhause

Die Messe thematisiert Branchentrends und bietet den Besuchern die Möglichkeit, mit den Herstellern und Händlern hochwertiger Marken informative Gespräche zu führen und die Produkte in Ruhe zu vergleichen.

Design und Nachhaltigkeit sind kein Widerspruch

Eine aufsehenerregende Sonderschau mit dem Titel „Nachhaltiges Design aus Österreich“ holt innovative Möbeldesigner, darunter mehrere Preisträger in- und ausländischer Designpreise, vor den Vorhang. „Das Ziel dieser Sonderschau ist es, den Besuchern der `Wohnen & Interieur´ vor Augen zu führen, wie hoch die Qualität österreichischer Gestalter, Produzenten und Hochschulen ist und wie weit wir auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit fortgeschritten sind“, erklärt der Kurator der Schau, Architekt Christian Kroepfl. „Diese Sonderschau ist einzigartig in ihrer Zusammenstellung und ihrem Anspruch, das Thema wurde in dieser Konzentration und Qualität in Österreich noch nie präsentiert.“ Neben hochkarätigen Designern sind mit der TU Wien und der FH Wiener Neustadt auch zwei Bildungseinrichtungen vertreten, die in der Forschung auf dem Feld der Nachhaltigkeit federführend sind. So präsentiert die TU mit ihrem `Center for Geometry and Computational Design´ vorab ihren heurigen Beitrag für die Biennale in Venedig.

Nachhaltige Wohnkonzepte: Hochwertiges Design trifft achtsamen Umgang mit Ressourcen

Unter dem Titel „Upcycling Furniture“ zeigt eine weitere Sonderschau, wie gebrauchte Materialien ohne kostenintensives Recycling wieder in den Wertstoffkreislauf rückgeführt werden. Josef Papousek, der Geschäftsführer von Mocca Mint, der Drehscheibe für nachhaltige Herstellung von einzigartigen Produkten, erklärt: „Mit dieser Sonderschau auf der ‚Wohnen und Interieur‘ 2023 zeigen wir den Besuchern, wie sie Upcycling in ihren persönlichen Lifestyle integrieren können.“ Mit innovativen Herstellungsverfahren gelingt es, Bewusstsein für zukunftsfähiges ressourcenschonendes Wohnen zu schaffen. Dabei entsteht in einem geschlossenen Kreislauf unter größtmöglicher Wertschätzung von Menschen, Umwelt und Ressourcen hochwertiges Interieur-Design, etwa aus Holzresten vom Hamburger Hafen, aus alten Luftmatratzen aus den 1970er Jahren oder gebrauchten Ölfässern.

Die Österreichische Möbelindustrie ist ebenfalls mit einer Sonderschau vertreten. Unter dem Titel „Austria Gütezeichen Möbel“ zeigen heimische Produzenten in der Halle A Top-Produkte mit einer hohen Wertschöpfung aus Österreich. Österreichs Tischler präsentieren sich auf der „Wohnen & Interieur“ und stellen in der Halle B ihr Können unter Beweis. Ebenso sind die Tapezierer und Raumausstatter mit einem eigenen Messestand vertreten.

Gartendesign und -möbel

Weil die Temperaturen langsam wieder ins Freie locken, thematisieren zahlreiche Aussteller die aktuellen Trends der Gartengestaltung sowie die neuesten Gartenmöbel für den Sommer 2023. Hier haben Besucher die Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen und abschließend einen Kauf zu tätigen.

Wo die Kunst zu Hause ist

Die Unikatewelt ist seit 2005 fester Bestandteil der “Wohnen & Interieur”. Hier ist das Individuelle, das Einzelstück, Kern der Präsentation und Statement der Künstler zugleich. Die Exponate überzeugen durch die Kreativität ihrer Erzeuger und vermitteln einen sensiblen Umgang mit den Materialien Wasser, Stein, Holz, Glas, Metall und der Verwendung verschiedener Textilien.

Mitmachen statt zusehen

Im Herzen der Messehalle A befindet sich die Cookingstation powered by Peter Max, auf der Starkoch Julian Kutos aufkocht – Verkosten ist erwünscht!

Bei Hornbach können sich Besucher an kleinen Projekten selbst versuchen und entdecken, dass Heimwerken keine Hexerei ist.

Spezielle Angebote für Frauen gibt es am Ladies-Day, der am Freitag, den 17.03. stattfindet.

Drei Messen, ein Ticket

Parallel zur „Wohnen & Interieur“ finden vom 16.-19.03.2023 auch die Ferien-Messe Wien und vom 18.-19.03.2023 die Wiener Immobilien Messe statt. Mit einem Tagesticket können alle drei Messen besucht werden.

Special für Kinder beim Messetriple

Auf der Ferien-Messe erleben Kinder wilde Tiere in der Ausstellung „Africas Big 5“. Warum wir Bäume brauchen, bereitet die Schau „TREExhibition“ spielerisch mittels Holzkugelbahnen auf. Kleine Bastelarbeiten dürfen Kinder auf der „Wohnen & Interieur“ im „Holz-Zirkus“ durchführen. Für alle Kinder hat vom 15.-19.03.2023 während der Messeöffnungszeiten auch der Kindergarten der Messe geöffnet, hier können die Kleinsten unter Aufsicht der Kinderfreunde in Ruhe spielen, während die Eltern Geschäfte abschließen oder das variantenreiche Angebot der Messe genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wohnen-interieur.at

Quelle:(c) RX Austria & Germany