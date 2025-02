WOHNEN & INTERIEUR MESSE 12.-16. März 2025 „HOME SWEET HOME“

Von 12. bis 16. März 2025 lädt die WOHNEN & INTERIEUR, alle, die ihr Zuhause lieben, zur großen Wohnschau in die Messe Wien. Hunderte Aussteller und Marken zeigen in den Hallen A und B die neuesten Trends rund um Design, Einrichtung, Umbau, Renovierung und Garten. Auch heuer ist wieder eine gute Mischung von Ausstellern vertreten. Von kleinen Pop-Up Stores und innovativen Start-Ups über klingende Design-Marken bis hin zu Branchenriesen – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Während in Halle A der Fokus auf Küchen, Wohnen und Premium Design liegt, bietet Halle B vor allem Interessenten für Garten, Bad und Wellness, Bauen, Renovieren und Sanieren nützliche Insights samt besonderer Highlights.

Im Fokus – Nachhaltiges Design und Regionalität

Ganz im Zeichen von Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit präsentieren Aussteller Möbel und Objekte, die auf kurze Transportwege, regionale Produktion und natürliche Materialien setzen. Bei der von Architekt und Designer Christian Kröpfl kuratierten Schau „Nachhaltiges Design“ treffen Besucher:innen auf Designer:innen und Produzent:innen, die Kreislaufwirtschaft ganzheitlich und neu denken. Hier werden lokale Meisterstücke präsentiert, bei denen der gesamte Zyklus – von der Produktentwicklung bis zum fertigen Werk – nachhaltig ist. Schließlich spielen Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Umweltbewusstsein durch den Einsatz von Naturmaterialien 2025 eine genauso große Rolle wie Individualität und Design.

Premiere: „Perle Pop Up“ – Markt für Design und Kunsthandwerk

Der „Perle Pop Up“ Markt ist erstmals auf der WOHNEN & INTERIEUR vertreten und sorgt für frischen Wind in Halle A. Besucher:innen können hier einzigartige, handgemachte Produkte entdecken und direkt mit den Kunsthandwerker:innen ins Gespräch kommen. In kreativen Workshops wie „Kerzen gießen“ oder „Tufting Coaster“ hat man die Möglichkeit selbst individuelle Souvenirs oder Geschenke zu gestalten und handgemachte Besonderheiten direkt von der Messe mit heimzunehmen.

Fix dabei: Unikatewelt – Tradition trifft Kreativität

Ein langjähriger Fixpunkt der Messe ist die Unikatewelt, die auch 2025 wieder besondere Kunst- und Designobjekte präsentiert. Die Werke reichen von Skulpturen und Bildern bis hin zu außergewöhnlichen Möbeln und besonderen Skurrilitäten – jedes Objekt ist ein Unikat. Von den kreativen Kunstschaffenden erfährt man persönlich über die Magie, die hinter jedem Stück steckt und kann sich auf spannende Geschichten über die Entstehung der Werke freuen.

Gaumenkitzel & Geschmacksexplosion: Profi-Kochstation – mit Julian Kutos

Für alle Gourmets und Genießer:innen bietet die Cookingstation in Halle A ein besonderes Erlebnis. TV-Koch und Kochschulbetreiber Julian Kutos lädt zum gemeinsamen Kochen und Erleben der neuesten nationalen und internationalen Food-Trends ein. Exklusive Masterclasses mit renommierten Kochprofis bieten eine einzigartige Gelegenheit, gemeinsam in einer kleinen und überschaubaren Runde köstliche Gerichte zu kochen. Am Programm stehen u.a. Butter Chicken, Dubai Schokolade, und viele Tipps und Life-Hacks von Expert:innen.

Sanieren, Renovieren und Heimwerken – mit „Pfusch am Bau“ Star Günther Nussbaum

In Halle B dreht sich alles ums Bauen, Renovieren und Sanieren sowie Energie. Der prominente Bausachverständige Günther Nussbaum, bekannt aus der Sendung „Pfusch am Bau“, gibt in zwei inspirierenden Vorträgen praktische Einblicke und wertvolle Tipps für Bauvorhaben. Wer bereits konkrete Ideen hat, kann beim Speed-

Dating mit Architekt:innen der IG Architektur den passenden Planungspartner für anstehende Projekte finden

DIY-Area: 5 Tage Upcycling und Kreative Workshops. In der DIY-Area der Halle B zeigt „Selfmaid“ Ingrid Luttenberger, wie man mit pfiffigen Ideen Alltagsgegenstände in kreative Unikate verwandeln kann. Ob Schmuck aus Gummiringen oder Vasen aus Gartenschläuchen – hier sieht man, wie einfach und sinnvoll Upcycling und der schlaue Umgang mit Ressourcen sein kann. Besucher:innen sind dazu eingeladen, aktiv mitzumachen und können ihre eigenen Kreationen als Andenken mitnehmen. Praktische Tipps für viele Bereiche des Alltags sind weitere „Take-Aways“.

Super-Trends im Garten – grüne Oasen und Wasserspiele

Frühlingsgefühle garantiert! Auch für den Outdoor- Bereich und Garten gibt es eine große Auswahl an Ausstellern, die vom Mini- Balkon bis zum großen Garten-Park heimelige Wohlfühloasen schaffen. Die Aussteller präsentieren moderne Gartenmöbel, exotische Pflanzen und fantasievolle Wasserspiele – Inspiration für alle, die ihren grünen Freiraum stilvoll in einen traumhaften Rückzugsort verwandeln möchten.

Zeitgleich: WIM – der Marktplatz für Wohnimmobilien

Parallel zur WOHNEN & INTERIEUR präsentiert sich die WIM – Wiener Immobilien Messe am Wochenende (15. und 16. März 2025) im Congress Center wieder als hipper Marktplatz für Wohnimmobilien. Bauträger:innen, eine Vielzahl an Makler:innen und Finanzinstituten stehen bereit, um Besucher:innen umfassend zum Thema Kauf, Miete oder die erfolgreiche Vermarktung von Immobilien zu beraten. Das Ticket der WOHNEN & INTERIEUR gilt an diesen beiden Tagen auch als Eintrittskarte zur WIM. Home sweet Home!

Gut zu wissen: am Mittwoch, den 12. März 2025, ist der Eintritt für alle Besucher:innen frei.

WOHNEN & INTERIEUR Österreichs größte Messe für Wohntrends, Möbel, Garten & Design 12. – 16. März 2025

WIM – Wiener Immobilien Messe – 15. – 16. März 2025

MESSE WIEN Eingang Foyer A, Messeplatz 1, 1020 Wien

U2-Station: Messe-Prater; Parkhaus A, Max-Koppe-Gasse

Öffnungszeiten: Mi-Sa: 10:00-18:00 Uhr, So: 10:00-17:00 Uhr

Am 15. + 16.3. gilt das Ticket auch für den Eintritt zur WIM im Congress Center Tickets & Informationen auf www.wohnen-interieur.at/tickets & www.immobilien-messe.at

Weitere Informationen finden Sie unter www.wohnen-interieur.at

Quelle: Austrian Exhibition Experts GmbH/Fotos:FRBMedia-EmiliaSchloegl