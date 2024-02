„Wohnen & Interieur“ Messe 2024: Internationales Design trifft Handwerkskunst

Für fünf Tage verwandelt sich das Messezentrum zum größten Möbelmarktplatz Österreichs, mit unzähligen Ausstellern, die die Kreativität der Möbel- und Designwelt angreifbar machen. Mit einem beeindrucken Angebot an renommierten Marken und regionalen Handwerksbetrieben verspricht die Messe auch in diesem Jahr ein inspirierendes Erlebnis für Design- und Einrichtungsliebhaber zu werden. Workshops, Pop-Up Flächen und zahlreiche weitere Highlights verleihen der „Wohn & Interieur“ einen für Messen ungewöhnlichen Event-Charakter und machen die Messe als Quelle unendlicher Inspiration erlebbar.

Spitzenklasse der Möbelbranche zum Angreifen

Die Besucher der „Wohnen & Interieur“ erwartet 2024 ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Programm, das die neuesten Trends und Innovationen der Branche präsentiert. Halle A begeistert mit einer atemberaubenden Kollektion an Top-Marken: Von internationalen Größen wie IKEA, Cor, KFF und De’Longhi bis hin zu renommierten österreichischen Marken wie Bora, EWE, Wittmann und Team7 präsentieren führende Hersteller ihre neuesten Lösungen und setzen Trends, die die Zukunft des Wohnens definieren werden. Halle A entführt in eine Welt voller Stil und Eleganz, in der jedes Möbelstück eine Geschichte erzählt und jedes Design seinen eigenen Charakter besitzt. Zu den weiteren prominenten Ausstellern gehören unter anderem: Anrei, Bretz, Dan Küchen, Leiner, Leo Schulmeister und Rolf Benz.

(Handwerks-)Kunst des Wohnens

Halle B gibt einen faszinierenden Einblick in die Welt des Handwerks. Traditionelle Handwerkskunst und erstklassige Materialien treffen hier auf außergewöhnliches Design und erzählen in jedem Stück eine Geschichte, geprägt von Liebe zum Detail und dem Streben nach Perfektion. Elegante Holzböbel oder maßgeschneiderte Einrichtungslösungen – heimische Tischler aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark zeigen, wie durch die geschickte Verbindung von Handwerkskunst, Praktikabilität und Kreativität Wohnen erlebbar wird. Begleitet wird das Angebot von namhaften Raumausstattern, die mit innovativen Ideen und einem einzigartigen Gespür für Ästhetik jedem Raum einen unverwechselbaren Charakter verleihen.

Design Sale als Messe-Highlight: Träume zum mit nach Hause nehmen

Am letzten Tag der Messe verwandelt sich die „Wohnen & Interieur“ in das größte Designatelier Österreichs und besticht mit einer nie dagewesenen Auswahl an Designerstücken und hochwertigen Produkten. Am 17. März bieten Top-Aussteller exklusive Design-Stücke zum Verkauf an, und das alles direkt vor Ort – eine seltene und begehrte Gelegenheit für Designenthusiasten, hre persönlichen Favoriten direkt mit nach Hause zu nehmen. Die Vielfalt der Aussteller verspricht eine exquisite Auswahl für jeden Geschmack und jeden Raum. Von zeitlosen Klassikern bis hin zu avantgardistischen Neuheiten, findet jeder Besucher genau das Passende für sein individuelles Wohnkonzept.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wohnen-interieur.at

Quelle: RX Wien GmbH /Fotos: Daniel Fabbro