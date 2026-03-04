Wohnen & Interieur – Nachhaltig renovieren. Clever sanieren.

Wer modernisiert, investiert nicht nur in sein Zuhause, sondern auch in Komfort, Energieeffizienz und Werterhalt. Entdecken Sie innovative Materialien, nachhaltige Lösungen und starke Partner, die Ihr Projekt von der ersten Idee bis zur Umsetzung begleiten.

Vom 11.–15. März finden Sie auf der Wohnen & Interieur alles, was Sie für eine erfolgreiche Modernisierung brauchen – kompakt an einem Ort. Nutzen Sie diese Gelegenheit und sichern Sie sich rechtzeitig Ihr Ticket

Baurettungsgasse: Ihre Anlaufstelle für nachhaltiges Sanieren

Lohnt sich eine Sanierung? Wird das Projekt zum „Fass ohne Boden“? Und was ist bei Wärmepumpe oder Photovoltaik wirklich zu beachten? In der Baurettungsgasse in Halle B erhalten Sie kostenlose, neutrale Beratung und klare Antworten von erfahrenen Sanierungscoaches für eine zukunftsfitte Entscheidung.

Zu den Ausstellern

Wissen, das weiterbaut: Das Bühnenprogramm

Auf unserer Bühne treffen fundiertes Fachwissen und innovative Ideen aufeinander. Expert:innen geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen rund um nachhaltiges Renovieren, energieeffiziente Modernisierung und ökologische Baustoffe. Ein besonderes Highlight: Die innovative Jeans-Dämmung – eine nachhaltige Lösung aus recyceltem Denim, die zeigt, wie Kreislaufwirtschaft im Bauwesen konkret funktionieren kann. Hier entstehen neue Perspektiven für klimagerechtes Wohnen.

Zum Bühnenprogramm

2GRAD2MIN: Die Challenge für klimafitte Innovationen

Zwei Minuten, eine Innovation, maximale Wirkung: Bei 2GRAD2MIN stellen Unternehmen ihre nachhaltigen Lösungen vor – bewertet nach CO₂-Reduktion, Kreislaufwirtschaft und ökologische Skalierbarkeit.

Von 13.–14. März werden folgende Projekte gepitcht:

• CEPA – Die Energiefassade der Zukunft

• EcoCocon – Vorgefertigte Holzwandmodule mit Strohdämmung

• KAPO – Giftfreie Fenster aus Holz und Holz/Alu

• PROPSTER – KI-Tool zur Ermittlung von Sanierungskosten

• RETEX – Marktneuheit: Recycling-Dämmstoff aus Jeans-Baumwolle

• SilentFiber – Schall- und Akustikdämmung aus Hanf

Zur 2GRAD2MIN Challenge

Wer pitcht wann? Hier entlang

Weitere Informationen finden Sie unter www.wohnen-interieur.at

Quelle: Austrian Exhibitions Experts